Rusija in Ukrajina izmenjali 50 vojnih ujetnikov

Moskva, 15. januarja - Rusija in Ukrajina sta danes medsebojno izmenjali po 25 vojnih ujetnikov, sta danes potrdili obe vojskujoči se strani. Pri prvi letošnji izmenjavi so posredovali Združeni arabski emirati. Izmenjava zapornikov in trupel ubitih vojakov ostaja področje, na katerem Moskva in Kijev od začetka vojne v Ukrajini pred skoraj tremi leti še vedno sodelujeta.