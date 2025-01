Cirius Kamnik in Vipava z novimi dvigali in dvižno mizo

Kamnik/Vipava, 15. januarja - Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (Cirius) Kamnik in Vipava sta od podjetja Lidl Slovenija prejela donaciji v znesku 10.000 evrov. Centra, ki skrbita za obravnavo mladostnikov z motnjami v razvoju, sta donacijo porabila za nakup opreme. Kamniški center za nakup novih sobnih in stropnih dvigal, vipavski pa za novo dvižno mizo.