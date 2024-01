Center IRIS z novimi učnimi pripomočki za slepe in slabovidne otroke ter otroke z avtizmom

Ljubljana, 25. januarja - Center IRIS je danes od podjetja Lidl Slovenija prejel donacijo v višini 20.000 evrov. S pomočjo letošnje donacije bodo na Centru IRIS, ki skrbi za slepe in slabovidne otroke ter otroke z avtističnimi motnjami, zagotovili boljše pogoje za delo in razvoj, so sporočili iz centra.