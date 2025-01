Pregled - šport, 14. 1. (torek)

LJUBLJANA - Selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je določil 18 igralcev, ki bodo branili barve Slovenije na bližnjem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Norveškem in Danskem. Izmed dvajseterice igralcev na pripravah bosta doma ostala Mitja Janc in Matic Suholežnik. Izbrano vrsto prva tekma v Zagrebu čaka v četrtek ob 18. uri proti Kubi.

DOMŽALE - Košarkarji Krke so prvi udeleženci zaključnega turnirja pokala Spar. V četrtfinalu so dobili obe tekmi proti Kansai Heliosu; doma so zmagali s 25 točkami razlike, v Domžalah pa so bili boljši s 75:68.

SOFIJA - Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli peto zmago na zadnjih šestih tekmah evropskega pokala. V Samokovu v Bolgariji so premagali Hapoel iz Jeruzalema s 74:70.

FLACHAU - Zmagovalki nočnega slaloma pod žarometi v Flachauu sta Švicarki. Najhitrejša na tekmi svetovnega pokala alpskih smučark je bila Camille Rast, 16 stotink počasnejša je bila na drugem mestu Wendy Holdener. Edina slovenska finalistka Neja Dvornik je na koncu zasedla 21. mesto.

BAD GASTEIN - Slovenski deskarji na snegu v zadnjem času beležijo precej slabše rezultate kot na začetku sezone. V paralelnem slalomu v Bad Gasteinu so celo prvič v sezoni ostali brez predstavnika v izločilnih bojih, v kvalifikacijah so izpadli Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak in Gloria Kotnik.

RIJAD - Domačin Jazid Al-Rajhi je na reliju Dakar v Savdski Arabiji prevzel vodstvo v skupnem seštevku avtomobilistov. V 357 kilometrov dolgi deveti etapi je zasedel tretje mesto. Toni Mulec je tokrat zasedel 23. mesto, zaostal je 26 minut in 49 sekund. V skupni razvrstitvi je 15., za vodilnim zaostaja tri ure, 24 minut in pet sekund.

PLANICA - Anže Lanišek se je na državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Planici po letu premora spet vrnil na vrh ter osvojil tretji naslov prvaka v zadnjih štirih letih. Pri skakalkah pa je Nika Prevc zanesljivo ubranila lanski naslov. Medtem ko je Nika Vodan, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala, zaradi poškodbe kolena predčasno končala sezono.