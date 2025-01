Koroška osrednja knjižnica delno obnovljena in z modernejšim sistemom izposoje

Ravne na Koroškem, 15. januarja - Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, ki ima enote v Mežiški dolini, je zaključila prvo fazo modernizacije, v okviru katere je v delu enot vzpostavila t.i. RFID sistem izposoje in vračila gradiva. Ob tem so v knjižnici na Ravnah tudi prenovili prostore izposoje in bukvarne. Slovesno odprtje novosti bo danes ob 17. uri.