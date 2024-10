Koroška osrednja knjižnica v modernizacijo

Ravne na Koroškem, 6. oktobra - Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, ki letos praznuje 75 let delovanja, bo do konca leta izvedla prvo fazo modernizacije knjižnice, vredno okoli 175.000 evrov. Modernizacija prinaša nekaj novosti za uporabnike in zaposlene. V času prenove bo knjižnica delovala po spremenjenem režimu, delovni čas pa ostaja enak.