Na pošto prva obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja Vzajemne

Ljubljana, 15. januarja - Vzajemna bo danes začela pošiljati obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja družbe. Upravičenci do vračila deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini do 120 evrov se bodo lahko odločili za izplačilo v denarju ali delnicah, upravičenci do deleža nad 120 evrov pa bodo prejeli delnice.