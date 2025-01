Pregled - šport, 13. 1. (ponedeljek)

MELBOURNE - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je nastope med posameznicami na odprtem prvenstvu Avstralije končala v prvem krogu. Zidanšek kljub hudemu boju ni bila kos Anastaziji Potapovi, 35. igralki sveta. Triindvajsetletna ruska tekmica je zmagala s 6:2 in 7:5.

RIM - Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so danes v Rimu predstavili traso 108. izdaje Gira. Po zaporednih slovenskih zmagah Tadeja Pogačarja lani in Primoža Rogliča leta 2023 se bo tokratna izdaja začela v Albaniji 9. maja in končala 1. junija v Rimu. Dolga bo 3413,3 km s skupno 52.500 višinskimi metri. Za slovenske ljubitelje kolesarstva bo zelo pomembna 14. etapa, ki se začela v Trevisu in končala po 186 km v obeh Goricah oziroma na Trgu Evrope.

MELBOURNE - Teniška zvezdnika Jannik Sinner in Iga Swiatek sta se na OP Avstralije prebila v drugi krog, prav tako kot tretja nosilka Američanka Coco Gauff. Italijanski branilec naslova Sinner je proti Čilencu Nicolasu Jarryju pokazal močne živce in slavil s 7:6, 7:6, 6:1. Druga igralka sveta Poljakinja Swiatek je s 6:3 in 6:4 slavila proti Čehinji Katerini Siniakovi. Uspešen je bil tudi srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je komaj Američana Nishesha Basavareddyja premagal s 4:6, 6:3, 6:4 in 6:2.

DALLAS - Košarkarji Denver Nuggets so v ligi NBA zradirali 19 točk zaostanka v tretji četrtini in v Teksasu premagali Dallas Mavericks s 112:101. Pri Dallasu še vedno manjkata prva zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving, vendar po poškodbah že trenirata, medtem ko poškodovani Vlatko Čančar za Denver ne igra, a je tudi blizu vrnitvi na igrišča.

RIJAD - Španski motociklist Tosha Schareina je zmagovalec osme etape relija Dakar od Al Duvadimija do Rijada, dolge 487 kilometrov. Izkazal se je tudi slovenski tekmovalec Toni Mulec, ki je zasedel deseto mesto z zaostankom 10:48 minute za zmagovalcem. V skupnem seštevku, kjer zaostaja dobre tri ure, je napredoval na 15. mesto. Simon Marčič je bil v etapi 67. z zaostankom slabih dveh ur.

KRISTIANSAND - Ženski rokometni klub Kristiansand Vipers, sedemkratni norveški prvak in najboljša evropska ekipa od leta 2021 do 2023, je danes uradno sporočil, da zaradi nerešljivih finančnih težav zapira svoja vrata. Klub, ki to sezono nastopa v skupini B lige prvakinj, je sicer že konec oktobra razglasil stečaj in iskal rešitev, a očitno neuspešno. Čeprav je klub od leta 2021 do 2023 osvojil tri zaporedne naslove v ligi prvakinj, se je več mesecev spopadal s finančnimi težavami.

LONDON - Britanski zvezdnik boksa Tyson Fury je končal kariero, je sporočil na družbenih omrežjih. Šestintridesetletnik se je nazadnje v ringu boril decembra, ko je izgubil obračun z Ukrajincem Oleksandrom Usikom za naslov v treh različnih verzijah.