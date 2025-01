Pregled - svet, 13. 1. (ponedeljek)

ZAGREB - Na predsedniških volitvah je v nedeljo prepričljivo slavil trenutni predsednik Zoran Milanović, ki je v najboljšem izidu v drugem krogu predsedniških volitev od hrvaške osamosvojitve prejel 74,68 odstotka glasov. Njegov tekmec Dragam Primorac jih je osvojil 25,32 odstotka, volilna udeležba je bila 44,2-odstotna. V govoru po zmagi je ponudil roko za sodelovanje z vlado in opozoril, da so hrvaški volivci poslali sporočilo izvršni oblasti.

DOHA/WASHINGTON - V Katar je v nedeljo prispela izraelska delegacija, ki sodeluje na posrednih pogovorih s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas o prekinitvi ognja v Gazi. Da je dogovor blizu, je isti dan potrdil svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Jake Sullivan. Danes je nato ocenil, da bi dogovor lahko sklenili še ta teden.

LOS ANGELES - Število smrtnih žrtev požarov v Los Angelesu je v nedeljo naraslo na 24, najmanj 16 ljudi je pogrešanih. Gasilci, ki jim pomagajo kolegi iz drugih zveznih držav, Kanade in Mehike, so sicer nekoliko zajezili širjenje požarov Palisades in Eaton, a se bojijo vnovične okrepitve vetra v prihodnjih dneh.

BRUSELJ - Generalni sekretar Nata Mark Rutte je v luči pozivov prihodnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa v Evropskem parlamentu dejal, da bodo morale članice Nata za obrambo verjetno namenjati več kot tri odstotke BDP letno. Ob tem se sicer ni želel zavezati konkretni številki.

DUNAJ/BRUSELJ - Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) in ljudska stranka (ÖVP) so v koalicijskih pogajanjih dosegli dogovor o proračunu, katerega cilj je, da se Avstrija izogne postopku EU zaradi presežnega primanjkljaja. Po besedah vodje FPÖ Herberta Kickla bi skladno z dogovorom brez uvedbe novih davkov v državni blagajni letos prihranili 6,3 milijarde evrov. Podrobnosti ni pojasnil. Začasni avstrijski kancler Alexander Schallenberg pa na srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonio Costo v Bruslju zagotovil, da Avstrija ostaja zanesljiv partner, saj so postavili več predpogojev za oblikovanje koalicije s svobodnjaki.

MOSKVA - Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki napadla infrastrukturo plinovoda Turški tok, po katerem se ruski plin prek Turčije pretaka v Evropo. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstvo je zračna obramba drone sestrelila, padajoči ostanki so povzročili manjšo škodo. V Kremlju so v odzivu Ukrajino obtožili "nadaljevanja energetskega terorizma".

SEUL - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo izrazil pripravljenost severnokorejska vojaka, ki ju je zajela ukrajinska vojska, vrniti Pjongjangu, če bo ta omogočil njihovo zamenjavo za ukrajinske vojake v ruskem ujetništvu. Južnokorejska obveščevalna služba pa je danes sporočila, da je v vojni v Ukrajini umrlo okoli 300 Severnokorejcev.

BRUSELJ - Nemčija, Francija, Nizozemska, Španija, Finska in Danska so v skupnem dokumentu EU pozvale k začasni omilitvi nekaterih sankcij proti Siriji, zlasti na področju transporta, energetike in bančništva. Sankcije proti članom vlade strmoglavljenega Bašarja al Asada in njihovim podpornikom bi po mnenju šesterice medtem morale ostati v veljavi.

BEJRUT - Novi libanonski predsednik Joseph Aoun je za novega premierja imenoval diplomata in predsednika Meddržavnega sodišča v Haagu (ICJ) Nawafa Salama. Salam bo na položaju nasledil Najiba Mikatija.

LONDON - Britanski premier Keir Starmer je za vodjo pogajanj o prenovi odnosov med EU in Združenim kraljestvom imenoval Michaela Ellama, svetovalca nekdanjega predsednika vlade Gordona Browna, ki je trenutno zaposlen pri banki HSBC.

BRUSELJ - V Belgiji je potekala vsesplošna stavka, ki je med drugim močno prizadela javni prevoz in železniški promet. Odpovedani so bili številni leti. Stavko so sklicali sindikati v znak protesta proti načrtom glede pokojninske reforme.

WASHINGTON/PEKING - ZDA so dodatno omejile izvoz naprednih računalniških čipov, ki se uporabljajo predvsem pri orodjih umetne inteligence. Odslej bo za izvoz čipov potrebna odobritev oblasti, prav tako bodo dovoljenja potrebna za ponovni izvoz uvoženih čipov in za trgovanje z njimi znotraj ZDA. S tem želijo dostop do čipov med drugim omejiti državam, kot je Kitajska. V Pekingu so potezo označili za kršitev trgovinskih pravil.

PISA - V 83. letu starosti je, kot je sporočila njegova družina, umrl italijanski fotograf Oliviero Toscani, ki je mednarodno prepoznavnost dosegel s provokativnimi oglaševalskimi kampanjami za modno znamko Benetton. Umrl je za posledicami redke bolezni, amiloidoze.

NEW DELHI - V mestu Prayagraj na severu Indije se je začel največji verski dogodek na svetu Kumbh Mela, ki naj bi v prihodnjih šestih tednih privabil več kot 400 milijonov obiskovalcev. Prvi dan se je na tem hindujskem festivalu, ki se v takem obsegu odvije le vsakih 12 let, v sotočju svetih rek okopalo več kot deset milijonov ljudi.