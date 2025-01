Slovenska vojska že več kot 20 let izvaja naloge doma in v tujini

Brdo pri Kranju, 13. januarja - Na Brdu pri Kranju poteka prireditev ob dnevu Poveljstva sil Slovenske vojske (SV). Poveljnik sil brigadir Boštjan Močnik je pred začetkom prireditve dejal, da SV že več kot 20 let tako doma kot v tujini dokazuje, da je pripravljena obvladovati situacije in izvajati naloge znotraj zavezništva in tako bo tudi v prihodnje.