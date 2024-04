Slovenska vojska bo letos in prihodnje leto delno preoblikovala svojo strukturo in organiziranost

Ljubljana, 10. aprila - Obrambni minister Marjan Šarec je v torek podpisal usmeritve za preoblikovanje in organiziranost Slovenske vojske (SV). Kot so na ministrstvu zapisali v današnjem sporočilu, SV nadaljuje krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti ter preoblikovanje prostorske organiziranosti vojske, kar bo prilagojeno novim mednarodnim varnostnim izzivom.