Izbranci za letošnjo Emo v pričakovanju tekmovanja

Ljubljana, 13. januarja - Izvajalci, ki se bodo predstavili na letošnji Emi, se že pripravljajo na 1. februar, ko bodo na TV Slovenija izvedli skladbe, s katerimi se bodo potegovali za slovenskega predstavnika za majsko tekmovanje za pesem Evrovizije. Kaj so pripravili gledalcem in poslušalcem, so medijem pojasnjevali danes. Nastopilo bo 12 izvajalcev.