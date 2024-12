Znanih 12 izvajalcev na letošnji Emi

Ljubljana, 13. decembra - Znani so izvajalci, ki se bodo predstavili na tekmovanju Ema 2025. Po izboru petčlanske komisije bodo v soboto, 1. februarja, s svojimi skladbami nastopili Eva Pavli, KiKi, Jon Vitezič, Trine, Klemen, Žan Videc, ANNA, July Jones, ZveN, PolarAce, Astrid & The Scandals in RAI, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija.