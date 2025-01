Chris Eckmann z novim albumom The Land We Knew the Best v CD

Ljubljana, 14. januarja - Kantavtor Chris Eckman je znan po seattelski folk rock zasedbi The Walkabouts, ukvarja pa se tudi s solistično kariero, v kateri je nanizal šest albumov. V Cankarjevem domu bo nocoj predstavil novo ploščo The Land We Knew the Best z razširjeno zasedbo. Koncert bo ob 20. uri v Klubu CD v okviru Cankarjevih torkov.