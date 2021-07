Chris Eckman s premierno predstavitvijo albuma Where the Spirit Rests

Ljubljana, 13. julija - V Klubu Cankarjevega doma (CD) bo Chris Eckman ob 21. uri v sklopu cikla Mala terasa sredi Ljubljane premierno predstavil novi album Where the Spirit Rests. Album v Ljubljani živečega ameriškega glasbenika je njegov četrti in sledi stopinjam Harney County (2013) ter Last Side of the Mountain (2008), ki je temeljil na besedilih pesnika Daneta Zajca.