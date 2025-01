Pregled - šport, 12. 1. (nedelja)

MELBOURNE - Najboljša slovenska teniška igralka na svetovni lestvici Veronika Erjavec, ki se je tako kot Tamara Zidanšek skozi kvalifikacije uspešno prebila na prvi grand slam sezone, je v Melbournu obstala na prvi stopnički. Petindvajsetletna Ljubljančanka se je v 1. krogu pomerila z nizozemsko vrstnico Suzan Lamens, ki je zmagala s 7:5 in 7:6.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 16. krogu lige Aba premagali FMP z 91:58 (20:15, 43:30, 62:44) in vknjižili sedmo zmago v zadnjih osmih nastopih v ligi Aba. Z deveto zmago so se Ljubljančani prebili med prvih osem ekip na lestvici.

BEOGRAD - Košarkarji Krke so v 16. krogu lige Aba premagali Mego s 94:87 (28:16, 49:40, 75:60). Za Novomeščane je to prva zmaga po 29. novembru in četrta v sezoni ter hkrati lepa spodbuda pred nizom štirih dvobojev proti tekmecem po meri v boju za obstanek do odmora za pokalna tekmovanja in reprezentančne akcije sredi februarja.

VELENJE - Odbojkarji ACH Volleyja so izpolnili prvega od treh ciljev sezone. V Velenju so spet postali pokalni zmagovalci, potem ko so v finalu s 3:0 (22, 22, 14) premagali i-Vent Maribor. Za ACH je to 15. pokalna lovorika, osvojili so jo po letu premora, lani je namreč pokal osvojil Calcit Volley.

VELENJE - Odbojkarice Calcita Volleyja so petič v zgodovini zmagovalke slovenskega pokala. V finalu v Velenju so s 3:0 (21, 13, 16) premagale tradicionalne tekmice, igralke OTP banke Branika.

ASIAGO - Hokejisti ljubljanske Olimpije so v 41. krogu lige ICEHL v gosteh premagali Asiago s 3:2 (2:2, 0:0, 1:0). Čeprav je Olimpija gostovala pri ekipi, od katere je do tega kroga osvojila 24 točk več in je zadnja na lestvici, pa je bil dvoboj zelo izenačen. Asiago je pokazal, da je na domačem ledu neugoden tekmec. Kljub temu, da je zasidran na zadnjem mestu lestvice, je zmajem nudil čvrst odpor. Olimpija ostaja zanesljivo na osmem mestu.

ADELBODEN - Švicar Marco Odermatt je še četrtič po vrsti zmagal na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Adelbodnu. Slovenski as Žan Kranjec (+2,71) si je zagotovil sedmo izhodišče za napad, a se mu na drugi progi ni izšlo. Končal je na 14. mestu.

ST. ANTON - Američanka Lauren Macuga je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v St. Antonu v Avstriji. Dvaindvajsetletnica se je na svojem 30. nastopu med elito veselila prvih stopničk in krstne zmage. Slovenska smučarka Ilka Štuhec je tekmo končala na 18. mestu (+2,04). V soboto je bila na smuku 17.

OBERHOF - Finska je na tekmi svetovnega pokala v biatlonu v Oberhofu v Nemčiji slavila presenetljivo zmago v mešanih parih. Suvi Minkkinen in Tero Seppälä sta v 39:17,1 sekunde nabrala le pet poprav. Slovenca Jakov Fak in Lena Repinc (+ 55,3) sta v konkurenci 25 parov zasedla šesto mesto z devetimi popravami. Slovenska mešana štafeta pa je bila 12. na tekmi za svetovni pokal v Oberhofu. Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Lovro Planko so za zmagovalci, Švedi, zaostali štiri minute in 12,8 sekunde, imeli pa so štiri kazenske kroge in 13 poprav.

VALENCIA - Slovenska atletinja Klara Lukan je bila 12. na cestnem teku na 10 km v Valencii, bila pa je najboljša Evropejka. S časom 31 minut in osem sekund je za tri sekunde zgrešila njen državni rekord, je pa za tri sekunde izboljšala rekord Slovenije na pet kilometrov s časom 15 minut in 22 sekund. Liza Šajn, druga slovenska predstavnica, je bila 28. z 32:26. Med atleti je Šved Andreas Almgren ob zmagi postavil evropski rekord s časom 26:53.

RUŠE - Dvaindvajsetletni slovenski strelec Jure Sočič je na mednarodnem tekmovanju v zračnem orožju v Rušah osvojil drugo mesto v disciplini zračna puška 10 metrov. Prekmurec je v finalu zadel 251,1 kroga, pred njim se je uvrstil le Izraelec Sergej Richter (252,2). Na ženski članski tekmi v zračni puški je zmagala Poljakinja Julia Ewa Pietrowska (252,8), od slovenskih strelk pa se je najbolj izkazala Urška Hrašovec s petim mestom, potem ko je zadela 186,1 kroga.

RIJAD - Avstralski motociklist Daniel Sanders je še utrdil svojo prevlado na reliju Dakar. Zmagal je v sedmi, 412 km dolgi etapi okoli Al Duvadimija, kar je bila že njegova peta etapna zmaga na dirki. Toni Mulec je z zaostankom 20 minut in 17 sekund zasedel 16. mesto, 16. je tudi v skupnem seštevku, za Sandersom zaostaja dve uri, 56 minut in 16 sekund. Drugi slovenski predstavnik Simon Marčič, ki se je po okvari motorja v uvodu dirke, vrnil v boj za etapne uvrstitve, je v sedmi etapi dokončno odstopil.

MADRID - Atletico Madrid slovenskega vratarta Jana Oblaka se je z zmago 1:0 proti Osasuni prebil na vrh španskega prvenstva. S tem je postal takoimenovni zimski prvak, saj se bo z devetnajstim krogom končal prvi del La Lige.

ŽEDA - Nogometaši Barcelone so zmagovalci španskega superpokala. V Savdski Arabiji so v finalu nadigrali Real Madrid s 5:2. Katalonci so več kot prepričljivo prišli do 15. superpokalnega naslova.

LOZANA - Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo nekdanjemu ameriškemu plavalcu Garyju Hallu mlajšemu, petkratnemu olimpijskemu prvaku, olimpijska odličja, ki jih je izgubil v uničujočih požarih v Kaliforniji, nadomestil z replikami.