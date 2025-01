Pregled - svet, 12. 1. (nedelja)

ZAGREB - Na Hrvaškem je potekal drugi krog predsedniških volitev. Zmagovalec je aktualni hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je glede na vzporedne volitve dosegel skoraj 78 odstotkov glasov. Njegov protikandidat s podporo vladajoče HDZ Dragan Primorac je osvojil okoli 22 odstotkov glasov.

LOS ANGELES - Obsežni požari so po zadnjih podatkih terjali najmanj 16 smrtnih žrtev, 13 ljudi pogrešajo. Še vedno divjajo štirje požari, gasilci pa se pripravljajo na okrepljen veter, ki bi lahko razmere še otežil. V požarih je bilo uničenih že na tisoče stavb in več kot 15.000 hektarjev površin.

RIJAD - Visoki diplomatski predstavniki držav Bližnjega vzhoda in Evrope so na pogovorih o razmerah v Siriji po padcu režima Bašarja al Asada govorili o možni pomoči tej državi. Novi sirski voditelj Ahmed al Šara si prizadeva za omilitev sankcij, ki so jih zahodne države uvedle zoper Sirijo po brutalnem zatrtju protestov leta 2011. Na pogovorih ga zastopa zunanji minister Asad Hasan al Šibani. Nemčija je že napovedala dodatnih 50 milijonov evrov humanitarne pomoči.

SEUL - Suspendirani južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol se ne bo udeležil prvega naroka na sojenju o njegovi odstavitvi, ki je sklican v torek. Po besedah njegovega odvetnika je takšna odločitev sprejeta iz varnostnih razlogov. Yoon se še vedno nahaja v predsedniški palači, kjer ga varujejo varnostniki, odkar je bil prejšnji mesec po kratkotrajni razglasitvi vojnega stanja v državi suspendiran.

RIESA - Na kongresu skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) so izglasovali ločitev od sedanjega podmladka stranke. Namesto Mlade alternative (JA), ki jo obveščevalne službe uvrščajo med ekstremistične organizacije, naj bi ustanovili nov podmladek, ki bo tesneje povezan s stranko. Na kongresu so tudi potrdili program AfD za parlamentarne volitve 23. februarja. Potem ko so prvi dan razpravljali o zunanji politiki, migracijah in boju proti kriminalu, so drugi dan zaključili volilni program z resolucijami o družinski politiki, splavu in zgodovini.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden je v soboto govoril s papežem Frančiškom in ga imenoval za prejemnika predsedniške medalje svobode z odliko. V utemeljitvi izpostavljajo papeževo stalno služenje ubogim. Predvsem pa je ljudski papež - luč vere, upanja in ljubezni, ki močno sveti po vsem svetu, so zapisali v Beli hiši. Biden je podelil že več takšnih medalj, a kot poudarjajo v Beli hiši, je to prvič, da je podelil predsedniško medaljo svobode z odliko.

GAZA - Izraelska vojska je v soboto sporočila, da so bili v spopadu na severu območja Gaze ubiti štirje njihovi vojaki, še en vojak in rezervist sta bila huje ranjena. Ministrstvo za zdravje v Gazi pa je danes navedlo, da je bilo v zadnjih 24 urah na tem palestinskem ozemlju ubitih najmanj 28 ljudi. Izraelska vojska je civilno prebivalstvo v begunski četrti Nusejrat v osrednjem delu Gaze še pozvala k umiku, saj načrtuje nove napade.

ISLAMABAD - Nobelova nagrajenka Malala Jusafzai je na mednarodni konferenci na temo izobraževanja deklic v muslimanskim državah opozorila, da je Izrael zdesetkal celoten izobraževalni sistem na območju Gaze. Kot je dejala, palestinsko dekle ne more imeti prihodnosti, če bombardirajo njeno šolo in ubijejo njeno družino. Muslimanske voditelje je ob tem pozvala, naj ne priznavajo talibanske vlade, temveč naj dvignejo svoj glas in nasprotujejo omejevanju pravic žensk in deklet v Afganistanu. Cilj talibanov je jasen - ženske in dekleta želijo umakniti iz vseh vidikov javnega življenja in jih izbrisati iz družbe, je povedala.

TEHERAN/RIM - Iransko zunanje ministrstvo je potrdilo, da se je v domovino vrnil iransko-švicarski poslovnež Mohamed Abedini Najafabad, ki so ga italijanske oblasti na podlagi ameriškega naloga prijele v decembru. Pred tem so iz Rima sporočili, da skušajo preklicati nalog za aretacijo poslovneža. ZDA so sicer zahtevale njegovo izročitev zaradi obtožb terorizma, vezanih na trgovino s sestavnimi deli dronov. Abedinija so izpustili le nekaj dni potem, ko so iranske oblasti iz zapora izpustile italijansko novinarko Cecilio Salo. Tudi njuni aretaciji sta bili časovno povezani, saj so Salo aretirali le nekaj dni za iranskim poslovnežem. Teheran je sicer zanikal, da sta primera povezana.

KIJEV/SEUL - Južnokorejska obveščevalna agencija NIS je potrdila navedbe Ukrajine, da so pridržali dva severnokorejska vojaka, ki ju sedaj zaslišujejo. Po navedbah NIS je eden od vojakov mislil, da so ga v Rusijo poslali le na urjenje. Eden od ujetnikov je še dejal, da so severnokorejske sile utrpele velike izgube med spopadi. Kijev sicer ni predložil neposrednih dokazov, da gre za Severnokorejca. Ne Rusija ne Severna Koreja pa se na navedbe nista odzvali.

WASHINGTON - Posebni tožilec Jack Smith, ki je vodil postopke zoper Donalda Trumpa zaradi domnevnega spodkopavanja izida predsedniških volitev 2020, je zapustil ministrstvo za pravosodje. Od tam so v soboto sporočili, da je Smith opravil svoje delo, predložil končno poročilo in s petkom zapustil ministrstvo.

RIM - Več sto ljudi se je v soboto zvečer zbralo na shodu v spomin na mladeniča, ubitega novembra med policijskim zasledovanjem. Položaj se je po navedbah policije zaostril, ko so demonstranti v trgovino in policijska vozila metali dimne bombe in molotovke. Policisti so odgovorili z gumijevkami. V spopadu je bilo ranjenih osem policistov. Shod je potekal tudi v Bologni. Tam so protestniki med drugim vdrli v sinagogo, metali kamne na policiste in zažgali več smetnjakov.

MOST - V gostišču je v soboto odjeknila eksplozija jeklenke, ki ji je sledil požar. V nesreči je bilo ubitih najmanj šest ljudi, še osem pa so jih prepeljali v bolnišnico. Glede na navedbe očividcev je eksplozija odjeknila, ko se je prevrnil plinski grelnik. Okoli 30 ljudi se je uspelo iz restavracije rešiti v bližnje prostore.