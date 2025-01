Pregled - šport, 10. 1. (petek)

ZAGREB - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svoji zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem danes v Zagrebu izgubila proti Hrvaški s 25:33 (9:16). V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Domen Makuc s sedmimi goli. Tadej Kljun je dodal štiri zadetke, vratar Urban Lesjak pa je zbral šest obramb. Ivan Martinović je za Hrvaško dosegel devet golov.

OBERHOF - Francoski biatlonci Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude in Emilien Jacquelin so na sprinterski biatlonski tekmi za svetovni pokal v nemškem Oberhofu slavili trojno zmago. Jakov Fak je z enim kazenskim krogom zasedel 14. mesto. Lovro Planko, Miha Dovžan in Anton Vidmar so zasedli 48., 49. in 51. mesto ter se uvrstili na sobotno zasledovanje.

DOHA - Na prvem letošnjem namiznoteniškem turnirju WTT Star Contender, ki poteka v Dohi, je najboljši slovenski igralec svojo pot končal v osmini finala. S 3:2 (6, -7, 7, -5, 10) ga je premagal Japonec Hiroto Shinozuka. V prvem krogu je bil 26-letni Hrastničan prost, v drugem pa je bil s 3:1 (-9, 7, 9, 8) boljši od Avstralca Hwana Beija.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 40. kroga lige ICEHL na domačem ledu klonili s Salzburgom z 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

LEIPZIG - Nemški nogometni prvoligaš Leipzig, katerega člana sta tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl, je uradno potrdil, da je okrepil obrambno vrsto. Na desni bočni položaj je pripeljal Ridleja Bakuja iz Wolfsburga, ki bo tako zapolnil vrzel po poškodbi Benjamina Henrichsa. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je prestop Leipizg stal 4,5 milijona evrov.

MARIBOR - Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil, da bo funkcijo športnega direktorja v klubu po novem opravljal Mihael Mikić. Ta je že deloval v Mariboru, med avgustom 2022 in oktobrom 2023 je bil član strokovnega štaba takratnega stratega Damirja Krznarja.

CELJE - Francoski nogometaš Logan Delaurier-Chaubet je novi član Celja, je klub sporočil na svoji spletni strani. Gre za 22-letnega krilnega nogometaša, ki bo do konca sezone posojen v knežje mesto, nato pa ga bo lahko slovenski prvoligaš od nizozemskega Almere Cityja tudi odkupil.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA dosegli drugo zaporedno zmago, potem ko so po preobratu s 117:111 premagali Portland Trail Blazers. Pri Teksašanih še naprej manjkata poškodovana zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving. Liga NBA je zaradi uničujočih požarov na območju Los Angelesa preložila tekmo LA Lakers - Charlotte.

NEW YORK - Hokejisti New York Islanders so v severnoameriški ligi NHL presenetili Vegas Golden Knights in v meki igralništva slavili s 4:0 ter prekinili niz treh zaporednih zmag vodilne zasedbe lige. Dallas Stars so s šesto zmago zapovrstjo vse bližje vrhu zahodne konference.

ADELAIDE - Američan Sebastian Korda in Kanadčan Felix Auger-Aliassime se bosta pomerila za lovoriko na teniškem turnirju ATP 250 v avstralskem mestu Adelaide. Drugi nosilec Korda je v polfinalu s 6:3, 7:6 (4) ugnal Srba Miomirja Kecmanovića in se uvrstil v deveti finale. Doslej je le dvakrat osvojil trofejo, in sicer v Parmi leta 2021 in lani v Washingtonu. Auger-Aliassime bo igral v 16. finalu, potem ko je po treh nizih v polfinalu ugnal prvopostavljenega Američana Tommyja Paula s 7:6 (3), 3:6, 6:4.

LOZANA - Vodilni igralec na svetovni teniški lestvici ATP Jannik Sinner bo sredi aprila izvedel, kako se bo razpletel njegov dopinški primer. Triindvajsetletnega Italijana 16. in 17. aprila v Lozani čaka zaslišanje na Mednarodnem športnem arbitražnem razsodišču (Cas), ki tekmovalca lahko oprosti ali pa naknadno kaznuje, poročajo agencije.