Pregled - svet, 10. 1. (petek)

OXFORD - Leto 2024 je bilo najtoplejše v zgodovini meritev, povprečna globalna temperatura zraka pa je prvič za več kot 1,5 stopinje Celzija presegla predindustrijsko raven, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Glavni razlog za ekstremne temperature so izpusti toplogrednih plinov. Lansko leto je bilo tudi znova najtoplejše v zgodovini meritev.

NEW YORK - Sodišče je za novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu izreklo t. i. brezpogojni odpust, kar pomeni, da jo je odnesel brez kazni, čeprav obsodba v primeru ostaja. Pred tem je vrhovno sodišče v četrtek zavrnilo Trumpovo prošnjo za ustavitev postopka, ki bi preprečila izrek kazni.

WASHINGTON/BEOGRAD - ZDA so tik pred odhodom predsednika Joeja Bidna s položaja napovedale obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Kaznovalni ukrepi so med drugim usmerjeni proti dvema velikima naftnima podjetjema Gazprom Neft in Surgutneftegas. Med sankcioniranimi je tudi srbska družba Naftna industrija Srbije, ki je v večinski lasti Gazproma.

CARACAS/WASHINGTON/BRUSELJ - Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je prisegel za tretji šestletni mandat kljub nasprotovanju opozicije, ki oporeka njegovi zmagi na predsedniških volitvah julija lani. ZDA, Združeno kraljestvo in EU so proti več posameznikom, povezanim z venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom, sprejele nove sankcije. V Washingtonu in Bruslju so ponovili, da Maduro nima legitimnosti.

DUNAJ - Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg je začasno prevzel vodenje vlade. Naloge kanclerja bo opravljal do oblikovanja nove vlade, ob tem pa bo ostal tudi vodja avstrijske diplomacije. Skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) in konservativna ljudska stranka (ÖVP) so medtem uradno začeli koalicijska pogajanja. Prva tema, ki jo bodo načeli v pogovorih, bo rebalans proračuna.

LOS ANGELES - Obsežni požari, ki so prizadeli več delov kalifornijskega Los Angelesa, so terjali najmanj deset smrtnih žrtev. Razmere na prizadetih območjih se ne umirjajo, na pomoč policiji pa je priskočila tudi vojska. Ameriški predsednik Joe Biden je medtem zagotovil dodatna zvezna sredstva. Na nekaterih območjih so oblasti tudi v luči plenjenja uvedle policijsko uro.

MIAMI/MOSKVA - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek dejal, da se želi z njim dobiti ruski predsednik Vladimir Putin in da že poteka priprava srečanja. Voditelja naj bi se na srečanju pogovarjala o vojni v Ukrajini. Iz Kremlja so pozneje sporočili, da se je Putin pripravljen sestati s Trumpom.

BRUSELJ - Evropska komisija je Ukrajini izplačala prve tri milijarde evrov pomoči v okviru evropskega dela posojila skupine G7, za odplačevanje katerega bodo Kijevu na voljo sredstva, pridobljena z upravljanjem zamrznjenega ruskega premoženja. EU bo sicer prispevala 18 od skupno 45 milijard evrov.

BERLIN - Samo AfD lahko reši Nemčijo in pika, je v četrtkovem pogovoru na omrežju X z vodjo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel dejal Elon Musk, milijarder in sodelavec novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po njegovi oceni se bodo razmere v Nemčiji zelo poslabšale, če AfD na februarskih predčasnih volitvah ne bo zmagala.

BRUSELJ/DAMASK - Evropska unija bi lahko začela postopoma odpravljati sankcije proti Siriji, če bodo nove oblasti v državi sprejele ustrezne ukrepe za oblikovanje vključujoče vlade, ki bo ščitila manjšine, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. V sirski prestolnici je na obisku italijanski zunanji minister Antonio Tajani, ki je naklonjen obnovitvi odnosov z Damaskom.

BUKAREŠTA - Pred romunskim ustavnim sodiščem se je zbralo več tisoč ljudi v podporo nekdanjemu predsedniškemu kandidatu Calinu Georgescuju. Protestniki so zahtevali izvedbo drugega kroga volitev in odstop predsednika države Klausa Iohannisa.

BRUSELJ - Slovaški premier Robert Fico je v četrtek po pogovorih po zaustavitvi tranzita ruskega plina v Evropo prek Ukrajine znova zagrozil z omejitvijo pomoči ukrajinskim beguncem na Slovaškem. Omenil je tudi možnost ustavitve vse humanitarne pomoči Ukrajini ali dobave elektrike v izrednih razmerah. Slovaška bi lahko tudi uporabila pravico veta pri številnih odločitvah v EU, je dejal.

VARŠAVA - Predstavniki izraelskih oblasti se lahko udeležijo slovesnosti ob obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau brez bojazni, da jih bodo aretirali, je v četrtek sporočil poljski premier Donald Tusk. Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je lani sicer izdalo nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

GAZA/LONDON - Po ocenah strokovnjakov je bilo število smrtnih žrtev v prvih devetih mesecih izraelske ofenzive v Gazi za približno 40 odstotkov višje od števila, ki so ga zabeležile palestinske oblasti. V enklavi naj bi bilo do konca junija ubitih več kot 64.000 ljudi, izhaja iz raziskave, objavljene v britanski medicinski reviji The Lancet. Iz razdejane enklave znova poročajo o novih žrtvah izraelskih napadov.

ZAGREB - Na Hrvaškem je pred drugim krogom predsedniških volitev odmevalo poročilo, po katerem naj bi se proruski boti na družbenih omrežjih poskušali vmešavati v volitve. Stali naj bi za dezinformacijsko kampanjo v prid Zoranu Milanoviću, izhaja iz ugotovitev v sredo objavljenega poročila britanske nevladne organizacije Centre for Information Resilience. Omrežji TikTok in X sta zanikali obstoj dokazov o tovrstnih botih.

WASHINGTON - Kitajski predsednik Xi je zavrnil vabilo novoizvoljenega predsednika ZDA na njegovo inavguracijo 20. januarja v Washingtonu in bo na slovesnost poslal visokega funkcionarja, je v četrtek poročal britanski časnik Financial Times. Namesto Xija naj bi v ZDA šel podpredsednik Han Zheng ali pa morda zunanji minister Wang Yi, so povedali viri.

POTSDAM - Pri treh poginulih vodnih bivolih v nemški zvezni deželi Brandenburg so odkrili zelo nalezljivo bolezen slinavka in parkljevka, je sporočila kmetijska ministrica omenjene zvezne dežele Hanka Mittelstädt. Gre za prvi zabeleženi primer te bolezni v Nemčiji po letu 1988. Bolezen ni nevarna za ljudi, vendar lahko povzroči ogromno gospodarsko škodo.