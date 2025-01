Pregled - šport, 8. 1. (sreda)

Ljubljana, 8. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 8. januarja.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo trend pozitivnih rezultatov v letu 2025. Po dramatični zmagi na prvi tekmi leta v ligi Aba so novi dve točki vpisali tudi v evropskem pokalu. V Stožicah so premagali grški Aris z 98:79 (25:21, 50:35, 74:57). Za Ljubljančane je bila to četrta zmaga v zadnjih petih nastopih v evropskem pokalu oziroma enajsta zmaga v trinajstih tekmah v vseh tekmovanjih od sredine novembra.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 39. kroga lige ICEHL premagali Pustertal z 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

MADONNA DI CAMPIGLIO - Bolgar Albert Popov je senzacionalni zmagovalec slalomske klasike pod žarometi v Madonni di Campiglio. Popov se je z osmega mesta po prvi vožnji z najboljšim časom finala izstrelil na sam vrh razpredelnice za premierno zmago v konkurenci svetovnega pokala alpskih smučarjev. Norvežan Atle Lie McGrath, ki je vodil po prvi vožnji moškega nočnega slaloma, je po napaki v finalu in odstopu ostal brez uvrstitve. Švicar Loic Meillard je bil drugi, Samuel Kolega iz Hrvaške pa tretji. V prvi vožnji je nastopil tudi Slovenec Tijan Marovt, a je bil neuspešen v lovu na svojo prvo uvrstitev v finale med elito v svetovnem pokalu.

MELBOURNE - Potem ko se je slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek uspešno prebila v zadnji krog kvalifikacij za odprto prvenstvo Avstralije, je to uspelo še najboljši Slovenki na svetovni lestvici, Veroniki Erjavec.

RIJAD - Avstralski motociklist Daniel Sanders je bil najhitrejši v četrti etapi vzdržljivostnega relija Dakar, dolgi 415 km med Al Henakijo in Alulo. Slovenec Toni Mulec je današnjo etapo sklenil na 24. mestu.

LJUBLJANA - Nekdanji slovenski nogometni zvezdnik in nazadnje selektor reprezentance do 21 let Milenko Aćimović bo po novem opravljal le še funkcijo direktorja reprezentanc, je danes sporočila Nogometna zveza Slovenije. Od decembra je bil v dvojni vlogi, saj je ob selektorski mlade ekipe prevzel še direktorsko mesto po odhodu Mirana Pavlina. O njegovem nasledniku na klopi mlade reprezentance bo na seji 11. februarja odločal IO NZS.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA dosegli prvo zmago po petih zaporednih porazih. V domači dvorani so oslabljeni Teksašani, kjer sta poleg slovenskega asa Luke Dončića manjkala tudi veteran Kyrie Irving in center Daniel Gafford, s 118:97 premagali Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa.

LOS ANGELES - Tekmo med Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja in Calgary Flames v dvorani Crypto.com Arena v severnoameriški hokejski ligi NHL so preložili zaradi širjenja številnih požarov na območju Los Angelesa, so nocoj sporočili na spletni strani klubov.