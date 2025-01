Pregled - svet, 8. 1. (sreda)

STRASBOURG - Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je v torek Grčijo obsodilo zaradi nezakonite vrnitve migrantke v Turčijo in ugotovilo obstoj močnih indicev, da je v Grčiji obstajala sistemska praksa tovrstnih pushbackov. Sodišče je odločalo v primeru pritožbe, ki jo je leta 2021 vložila ženska, ki je želela maja 2019 prek reke Marice zbežati v Grčijo. Tam so jo prijele oblasti, a namesto obravnave njene prošnje za azil so jo najprej strpali v kombi, nato pa na čoln, ki jo je prepeljal nazaj na turški breg reke. Tamkajšnje oblasti so jo nato aretirale. Sodišče je v primeru Turkinje ugotovilo kršitev evropske konvencije o človekovih pravicah in državi naložilo plačilo 20.000 evrov odškodnine.

LOS ANGELES - Širše območje Los Angelesa v Kaliforniji je prizadelo več obsežnih gozdnih požarov, ki se zaradi orkanskega vetra hitro širijo. Umrli sta najmanj dve osebi, več ljudi je poškodovanih. Po navedbah gasilcev so plameni doslej uničili več kot tisoč objektov, domove pa je bilo primorano zapustiti prek 70.000 ljudi.

KOEBENHAVN/PANAMA - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v torek zagrozil z vojaškim zavzetjem Panamskega prekopa in Grenlandije. Grožnje so pričakovano povzročile nemalo razburjenja. Panama je sporočila, da se o suverenosti nad prekopom ne bodo pogajali. Danska pa ni zaskrbljena zaradi groženj. EU je medtem sporočila, da je treba spoštovati suverenost držav in poudarila, da bodo članice unije v primeru napada morale braniti Grenlandijo. Podporo Grenlandiji je izrazilo tudi več drugih evropskih voditeljev.

SARATOV/MOSKVA/KIJEV - Ukrajinska vojska je sporočila, da je zadela skladišče nafte v ruski regiji Saratov, ki oskrbuje ruske letalske sile. Med gašenjem sta umrla gasilca. Tako Ukrajina kot Rusija sta ob tem poročali o novih napadih z brezpilotnimi letalniki. V ruskem obstreljevanju regije Herson in napadu na mesto Zaporožje je bili medtem ubitih 15 ljudi.

GAZA - V izraelskih napadih na Gazo je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 51 ljudi, med njimi dojenčka, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Izrael je med drugim napadel kraje Gaza, Deir al Balah in Džabalija. V napadu na sosesko Šejk Radvan v mestu Gaza je bilo ubitih deset ljudi, še pet je bilo ubitih v soseski Zeitun. Izraelska vojska je medtem v Rafi našla truplo še enega od talcev.

RIM - Iranske oblasti so izpustile od 19. decembra pridržano italijansko novinarko Cecilio Sala, ki je na poti v domovino. Teheran naj bi na koncu njen primer, ki je zaostril odnose med državama, ločil od decembrskega pridržanja iransko-švicarskega poslovneža v Italiji. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je ob tem zahvalila vsem, ki so prispevali k osvoboditvi novinarke. Na Evropski komisiji so izpustitev novinarke označili za zelo dobro novico.

DUNAJ - Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg bo potem, ko bo v petek tudi uradno odstopil kancler Karl Nehammer, začasno prevzel njegov položaj. Nehammer je odstop napovedal že v soboto, ko so propadla koalicijska pogajanja s socialdemokrati SPÖ. Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) je medtem sprejela vabilo vodje skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ) Herberta Kickla na pogajanja o prihodnji vladajoči koaliciji, je sporočil vodja ÖVP Christian Stocker.

BUKAREŠTA - Potem ko je romunsko ustavno sodišče razveljavilo izid novembrskega prvega kroga predsedniških volitev zaradi suma tujega vmešavanja bodo nove volitve na sporedu 4. maja, je sporočila romunska vladajoča koalicija. Morebitni drugi krog bodo izvedli 14 dni pozneje. V novembrskem prvem krogu predsedniških volitev je presenetljivo zmagal skrajno desni Calin Georgescu. V drugem krogu bi ga morala izzvati proevropska kandidatka iz vrst zeleno-liberalne reformne stranke USR Elena Lasconi.

BRUSELJ - Mednarodna mreža za preverjanje dejstev (IFCN) ter Evropska mreža za standarde preverjanja dejstev (EFCSN) sta obsodili navedbe šefa tehnološkega velikana Meta Marka Zuckerberga, ki je v torek ob napovedi odprave preverjanja dejstev na družbenih omrežjih Mete v ZDA, njihovo novinarsko delo povezal s cenzuro. Na Evropski komisiji pa so zavrnili navedbe Zuckerberga, da EU sprejema zakonodajo, s katero cenzurira objave na družbenih omrežjih.

LONDON - V Združenem kraljestvu je začel veljati nov sistem za vstop brez vizumov za potnike iz več deset držav, med drugim iz ZDA, Kanade in Avstralije. Za državljane evropskih držav z izjemo Irske bo novi sistem, po katerem je treba za vstop plačati deset funtov (okoli 12 evrov), začel veljati aprila. Sistem elektronske potovalne odobritve (ETA), podoben sistemu ESTA v Združenih državah Amerike, od obiskovalcev, ki za vstop v Veliko Britanijo ne potrebujejo vizuma, zahteva, da pred potovanjem pridobijo dovoljenje. To stane deset funtov (okoli 12 evrov) in omogoča bivanje do šest mesecev v dveh letih.

RIM - V Italiji razburjajo videoposnetki s torkovega neofašističnega shoda v Rimu, na katerem je po podatkih policije 1300 ljudi dvignilo desnico v fašistični pozdrav, poročajo tuje tiskovne agencije. Policija je sporočila, da bo posnetke uporabila za identifikacijo udeležencev shoda. Na posnetkih je videti ljudi, večinoma oblečene v črno, ki se na poziv: "Za vse padle tovariše," odzivajo z vzklikom: "Prisotni". Ob tem dvignejo desnico v fašistični pozdrav. Gesto trikrat ponovijo.

WASHINGTON - Krsto s truplom nekdanjega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja so v torek v slovesnem sprevodu prepeljali na Kapitol v prestolnici Washington, kjer se mu lahko ljudje poklonijo do četrtka, ko se bodo od njega poslovili z državniškim pogrebom. Žalne slovesnosti za Carterja, ki je umrl konec decembra, sicer potekajo od sobote.

LHASA - Na tisoče reševalcev nadaljuje iskanje preživelih, potem ko je območje Tibeta na jugozahodu Kitajske včeraj stresel močan potres. Terjal je najmanj 126 smrtnih žrtev in porušil več kot 3600 hiš. Reševalci so doslej uspeli rešiti več kot 400 ljudi, okoli 30.000 pa so jih evakuirali. Žarišče potresa je bilo v okrožju Tingri blizu meje z Nepalom. V bližini epicentra so zjutraj ponovno vzpostavili oskrbo z elektriko. Na območje je bilo napotenih 14.000 reševalcev, ki so izpod ruševin rešili več kot 400 ljudi. Reševalci si prav tako prizadevajo čim prej postaviti zadostno število šotorov za evakuirane prebivalce, saj se bo temperatura po napovedih še spustila.

WASHINGTON - ZDA so sudanske paravojaške Sile za hitro posredovanje (RSF) obtožile genocida in uvedle sankcije proti njihovemu vodji Mohamedu Hamdanu Dagalu. Kot je v torek pojasnil državni sekretar ZDA Antony Blinken, so sankcije sprejeli zaradi njegove vloge pri sistematičnem izvrševanju grozodejstev nad Sudanci med trajajočim 20-mesečnim konfliktom. RSF je v odzivu ZDA obtožila dvojnih meril in neučinkovitega reševanja trenutne krize.

ZAGREB - Umrl je eden najbolj znanih hrvaških skladateljev Stjepan "Stipica" Kalogjera. V bogati glasbeni karieri je ustvaril in aranžiral več kot 4000 del za različne glasbene sestave. Posebej uspešni so bili njegovi aranžmaji za pesmi Galeb, Skalinada in Cesarica. Star je bil 90 let.

TEHERAN - Iran si v luči naraščajočih napetosti v regiji prizadeva za krepitev varnosti v jedrskem sektorju. Okoli svoje jedrske elektrarne v mestu Bušer je namreč vzpostavil petkilometrsko cono, v kateri tujci in migranti ne bodo smeli živeti ali delati. V torek pa je v bližini jedrskega obrata v Natanzu začel vojaške vaje za krepitev obrambe "pred številnimi zračnimi grožnjami".