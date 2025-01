V tržaškem gledališču monodrama Tako bližji o odnosih in drugačnosti

Trst, 10. januarja - V Slovenskem stalnem gledališču (SSG) v Trstu bodo nocoj premierno uprizorili monodramo Tako bližji tržaškega avtorja Luce Quaie. Predstava, ki je nastala v dvojni jezikovni različici, izpostavlja nezaupanje do drugačnih v globalnem kontekstu večetnične družbe, v kateri sobivanje z oddaljenimi kulturami lahko povzroča nelagodje in vzbuja predsodke.

Vsestranski ustvarjalec Quaia je monodramo napisal za tržaško igralko Laro Komar, ki v njej tudi nastopa, podpisal pa je tudi režijo. Predstava je nastala v koprodukciji z gledališčem La Contrada iz Trsta.

Kot so sporočili iz SSG, je okvir zgodbe selitev mlade ženske, ki živi v sozvočju z aktualnimi trendi, je globalno povezana preko socialnih omrežij in osredotočena na iskanje notranjega ravnovesja. Njeno prepričanje, da je kot sodobna in zavestna ženska pripravljena kljubovati spremembam, se v hipu zruši ob neposrednem stiku z realnostjo. Sprejemanje "drugačnega od sebe" jo namreč sili v soočanje z realnimi strahovi in predsodki, ki izhajajo v prvi vrsti iz osebne krhkosti, vzgoje in življenjskih izkušenj.

Adrenalin novega stanovanja in selitve se zato kmalu spremeni v stresno situacijo, ko odkrije, da je sosed prišlek. Zabarikadira se v hišo, da bi opazovala situacijo, a se v resnici bolj kot s sosedom sooča z lastnimi konflikti. "To je včasih lahkotna zgodba, ki želi raziskati naše strahove pred tistim, česar ne poznamo in nimamo niti namena spoznati in srečati," je povedal avtor in režiser.

Monolog govori v prvi vrsti o odnosih, od neposrednega stika z drugačnostjo vse do posledic nelagodnih, izkrivljenih odnosov, ki vsiljujejo določene klišeje, zaradi katerih tudi nasilje in diskriminacija lahko postaneta "normalnost in navada". Režiser temu dodaja še vlogo zelo razširjenega filtra tehnologije in predvsem spleta, še piše v sporočilu.

Predstava je premiero v izvirni italijanščini doživela v Gledališču dei Fabbri, lani pa je prvič zaživela v slovenski jezikovni različici v okviru goriškega abonmaja SSG. Tekst je prevedel nekdanji član SSG in novinar Janko Petrovec.

Avtor in režiser je poskrbel tudi za sceno in luči, kostume je podpisala Antonella Caprioli, glasbo in efekte Francesco Sgro, glas na posnetku pa je prispevala Nikla Petruška Panizon. Ponovitve z italijanskimi nadnapisi bodo na malem odru sledile do 26. januarja.