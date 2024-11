SSG Trst z novo predstavo za otroke Televizigra

Predstavo so v SSG napovedali kot interaktivno pustolovščino na ekranu čisto posebnega televizorja, v katerega otroci ne strmijo le pasivno, saj je ustvarjen zato, da postane odskočna deska za domišljijsko igro.

Iz ekrana namreč skočijo raznorazni junaki, ki pridejo na obisk, da bi pripovedovali svojo zgodbo: nono Berto, stara miš iz knjižnice, natakar iz pariške restavracije, detektiv Brane Dvemišinadan iz Amerike in navihani maček. Miška pa ves čas nagaja in povezuje mozaik pripovedi, saj jo protagonist nenehno in neuspešno lovi.

Televizigra je "zabavna predstava o čarobnem kraju med zaslonom in dnevno sobo, v katerem se dogaja ogromno stvari", so zapisali v SSG Trst. V vlogi dečka bo zaigral Franko Korošec.

Kot so še napovedali v tržaškem gledališču, bo uprizoritev spodbujala vse čute, da bodo otroci lahko aktivno sledili dogajanju ter sodelovali z igralcem in drugimi liki v tej doživljajski gledališki izkušnji. V času, ko otroci komunicirajo in pridobivajo informacije skozi zaslone, želijo z njo spodbuditi razmislek o tem, ali sami odločamo o vsebinah ali nas vsebine vodijo.

Avtorica zvočne kulise je Andrejka Možina, glasbo za songe je napisal Patrick Quaggiato. Avtorja ilustracij, fotografij in animacij sta Gaj in Blaž Stantič Kobal, kostume je ustvarila Mateja Čibej, sceno pa so izdelali v delavnicah SSG.