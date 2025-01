Veliki Gatsby obeležuje 100 let

New York, 6. januarja - Ameriški pisatelj F. Scott Fitzgerald je s svojo mojstrovino Veliki Gatsby ustvaril portret cvetočih 20. let minulega stoletja v ZDA, ki so bila pogosto opisana kot "divja in zlata". Letos mineva 100 let od izida romana, po katerem je bilo posnetih tudi več filmov. Veliki Gatsby je dostopen tudi v slovenščini.