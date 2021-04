Florence Welch bo sodelovala pri broadwayskem muzikalu Veliki Gatsby

New York, 30. aprila - Pevka Florence Welch iz britanske skupine Florence and The Machine bo v sodelovanju z glasbenikom Thomasom Bartlettom in z dramatičarko, Pulitzerjevo nagrajenko, Martyno Majok sodelovala pri adaptaciji Velikega Gatsbyja F. Scotta Fitzgeralda za broadwayski muzikal. Zanj bo napisala glasbo, skupaj z Martyno Majok pa tudi besedila za pesmi.