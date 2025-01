Pregled - šport, 5. 1. (nedelja)

KRANJSKA GORA - Hrvatica Zrinka Ljutić je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Kranjski Gori. Ljutić je za 0,16 sekunde prehitela Švicarko Wendy Holdener, tretja je bila Švedinja Anna Swenn Larsson z 1,19 sekunde zaostanka. V finalu sta nastopili dve Slovenki. Andreja Slokar je bila sedma, Neja Dvornik pa 17. Ana Bucik Jogan je bila 35., Lila Lapanja 44., Caterina Sinigoi pa 55. Nika Tomšič prve vožnje ni končala.

BELJAK - Slovenska smučarka skakalka Nika Prevc ni zadržala vodstva po prvi seriji tekme za svetovni pokal v Beljaku. Prehitela jo je Nemka Katharina Schmid, vodilna v svetovnem pokalu, ki se je veselila 19. zmage v karieri, Slovenka, pa se je za drugo mesto 20. uvrstila na zmagovalni oder. S tem je tudi zadržala drugo mesto v svetovnem pokalu. Ema Klinec je zasedla 12., Taja Bodljaj 23., Tina Erzar 25., Katra Komar 34., Ajda Košnjek pa 37. mesto.

BISCHOFSHOFEN - Vodilni v seštevku novoletne skakalne turneje Avstrijec Stefan Kraft je dobil kvalifikacije za ponedeljkovo zadnjo postajo v Bischofshofnu. Danes je v kvalifikacijah spet ugnal vso konkurenco, od Slovencev, na tekmo se je uvrstilo vseh pet, pa je bil najvišje Domen Prevc na desetem mestu. Timi Zajc je bil 26., Anže Lanišek 30., Lovro Kos pa 33. Tekmo je s 47. izidom ujel tudi še Žiga Jelar.

VAL DI FIEMME - Norveški tekaški as Johannes Hoesflot Klaebo je še četrtič zmagovalec novoletne tekaške turneje Tour de ski. V zadnji etapi, desetkilometrski preizkušnji s skupinskim startom in zaključnim vzponom na Alpe Cernis sicer ni bil med najboljšimi, zasedel je 18. mesto, a je zadržal prednost v skupnem seštevku. Miha Ličef se je v zadnjem dejanju turneje uvrstil na 35. mesto, Vili Črv pa je bil 42.

VAL DI FIEMME - Tako kot pri moških Johannes Hoesflot Klaebo je tudi njegova norveška rojakinja Therese Johaug četrtič zmagala na novoletni tekaški turneji Tour de ski. Za razliko od svojega rojaka je Johaug skupno zmago potrdila v zadnji etapi, 10-kilometrski preizkušnji s skupinskim startom in zaključnim vzponom na Alpe Cermis. Anja Mandeljc je zasedla 28. mesto, turnejo je končala mesto nižje. Eva Urevc je že pred zadnjo etapo odstopila.

UMAG - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem danes v Umagu premagala Alžirijo s 37:32 (17:17). Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana bodo v torek ob 18. uri v koprski Bonifiki gostili Katarce, generalko pred odhodom na SP pa bodo imeli v petek, ko se bodo v zagrebški Areni ob 20.15 pomerila s Hrvati.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 15. krogu lige Aba po podaljšku premagali Krko s 84:82 (18:15, 38:27, 55:55, 75:75).

RIJAD - Dirkači na vzdržljivostnem reliju Dakar so danes opravili polovico maratonske preizkušnje, imenovane krono, v kateri morajo v dveh dneh prevoziti skoraj tisoč kilometrov. Med številnimi osmoljenci sta se znašla tudi lanski zmagovalec Carlos Sainz in večkratni svetovni prvak v reliju Sebastien Loeb, pa tudi slovenski motociklist Simon Marčič.

LOS ANGELES - Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma premagali zasedbo Tampa Bay Lightning z 2:1. Slovenski zvezdnik v dresu Kalifornijcev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce, v dobrih 18 minutah na ledu je sprožil en strel proti golu.

PRAGA - Zadnja zmagovalka Wimbledona, Čehinja Barbora Krejčikova, je sporočila, da ne bo nastopila na uvodnem teniškem grand slamu sezone v Melbournu. Krejčikova se je nastopu na odprtem prvenstvu Avstralije odpovedala zaradi poškodbe hrbta. Letošnji turnir v Melbournu se bo začel 12. januarja.

SYDNEY - Ameriška teniška reprezentanca je zmagovalka pokala United. V finalu turnirja z nagradnim skladom 10,7 milijona evrov v Sydneyju so Američani že po posamičnih dvobojih povedli z 2:0 proti Poljski in se veselili zmage. Velik korak k ameriški zmagi je že v uvodnem dvoboju naredila tretja igralka sveta Coco Gauff, ki je po skoraj dveh urah s 6:4 in 6:4 premagala Igo Swiatek, nekdaj vodilno na lestvici WTA, trenutno pa drugo. Taylor Fritz je ugnal Huberta Hurkacza s 6:4, 5:7 in 7:6 (4).