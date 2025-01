Pregled - svet, 5. 1. (nedelja)

DUNAJ - Potem ko je avstrijski kancler Karl Nehammer v soboto sporočil, da so koalicijska pogajanja med njegovo ljudsko stranko (ÖVP) in socialdemokrati propadla ter da bo odstopil z mesta kanclerja in vodje stranke, so iz njegove ÖVP sporočili, da so odprti za koalicijska pogajanja z desničarskimi svobodnjaki (FPÖ), ki so zmagali ne nedavnih volitvah. Predsednik države Alexander Van der Bellen je sporočil, da se bo v ponedeljek sestal z vodjo FPÖ Herbertom Kicklom na pogovorih o možnostih oblikovanja prihodnje vlade. Na čelu ÖVP je Nehammerja nasledil Christian Stocker.

DOHA/TEL AVIV/GAZA - Izraelske oblasti so v soboto potrdile, da se v Katarju nadaljujejo pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi izraelskih talcev. V Izraelu so potekale nove demonstracije za izpustitev talcev, Izrael pa je nadaljeval intenzivne napade na Gazo, v katerih je bilo po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v zadnjih 24 urah ubitih 88 ljudi. S tem je skupno število žrtev skoraj 15-mesečne izraelske ofenzive preseglo 45.800. Samo v nedeljo so v Gazi ubili najmanj 20 ljudi, je sporočila civilna zaščita. Po navedbah palestinskih virov so zaprli indonezijsko bolnišnico, edino, ki je še delovala na obleganem severu Gaze. Izraelska vojska je sporočila, da so njihove zračne sile konec tedna napadle več kot 100 terorističnih ciljev na območju Gaze ter v odgovor na napade Hamasa odstranile več deset pripadnikov tega islamističnega palestinskega gibanja.

BEJRUT/TEL AVIV - Mirovne sile ZN v Libanonu, Unifil, so v soboto obtožile Izrael, da krši resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki je podlaga za trenutno veljavno premirje med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Izraelske sile so uničile eno od oznak t. i. modre črte na jugu Libanona, ki označuje de facto mejo med državama, ter opazovalni stolp libanonske vojske, je opozoril Unifil. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je opozoril, da ob izraelskih kršitvah izgubljajo potrpljenje. Izraelski obrambni minister Izrael Kac pa je Hezbolah obtožil, da ne izpolnjuje pogojev prekinitve ognja, in opozoril, da bo Izrael prisiljen ukrepati.

SEUL - V Južni Koreji so se nadaljevala množična zborovanja v podporo suspendiranemu predsedniku države Yoon Suk-yeolu, potem ko je v petek spodletel poskus njegove aretacije zaradi poskusa uvedbe vojnega stanja. Yoonov odvetnik je napovedal, da bo v ponedeljek vložil pritožbo proti približno 150 uslužbencem organov pregona, vključno z vodjo protikorupcijske agencije, ki obravnava njegov primer. V Seul je sicer prispel ameriški državni sekretar Blinken, ki se bo v ponedeljek srečal z južnokorejskim zunanjim ministrom Cho Tae-yulom.

ŽENEVA/DAMASK - Ugotavljanje usode več deset tisoč pogrešanih med državljansko vojno v Siriji bo velik izziv, ki bo verjetno zahteval večletno delo, je opozorila predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Spoljaric Egger. Skupno je po njenih besedah primerov pogrešanih najmanj 43.000.

ALEP - V spopadih med kurdskimi in proturškimi oboroženimi skupinami na severu Sirije je bilo v zadnjih dveh dneh ubitih več kot sto ljudi, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Boji naj bi potekali zlasti za nadzor nad strateško pomembnim jezom Tišrin. Po podatkih observatorija je od petka v spopadih v okolici Manbidža na severu Sirije življenje izgubilo 85 pripadnikov proturških milic in 16 borcev kurdskih Sirskih demokratičnih sil SDF.

MIAMI - Predsednica italijanske skrajno desne vlade Giorgia Meloni je v soboto na posestvu Mar-a-Lago na Floridi obiskala novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bo položaj uradno zasedel 20. januarja. Med drugim naj bi razpravljala o vojni v Ukrajini, dobavah plina in morebitnih novih ameriških carinah na blago iz EU. Po navedbah ameriških medijev je bila ena od tem tudi usoda v Iranu zaprte italijanske novinarke Cecilie Sala.

FRANKFURT/MANCHESTER/AMSTERDAM - Na letališčih v Veliki Britaniji in Nemčiji so se spopadali s težavami zaradi snega in leda. Na Otoku so zaradi močnega sneženja zaprli več letališč. Na Otoku so zaradi močnega sneženja zaprli več letališč. V nemškem Frankfurtu so morali odpovedati več kot 100 poletov, nekaj poletov je odpadlo v Münchnu, okoli 70 so jih odpovedali na amsterdamskem letališču. V delu ZDA pa je meteorološka agencije izdala opozorila pred snežnim neurjem.

WASHINGTON - Švicarska banka Credit Suisse je med preteklimi preiskavami bančnih računov nacistov iz druge svetovne vojne prikrivala informacije, je v soboto sporočil pristojni preiskovalni odbor ameriškega senata. Odkrili so namreč več deset tisoč dokumentov, ki naj bi dokazovali obstoj imetnikov omenjenih računov.

ATENE - V starosti 88 let je umrl nekdanji socialistični grški premier Kostas Simitis. V času njegove vlade je Grčija postala članica evroobmočja in se pripravila na olimpijske igre, ki so jih leta 2004 gostile Atene. Grška vlada je razglasila štiridnevno nacionalno žalovanje.

SEVASTOPOL - Zaradi nedavnega izlitja kurilnega olja iz dveh ruskih tankerjev v Kerški ožini je v Črnem morju poginilo več deset kitov in delfinov, je sporočil ruski center za reševanje delfinov Delpha. Po nesreči so v morju našteli 61 mrtvih kitov in delfinov, od katerih jih je 32 najverjetneje poginilo zaradi razlitja, so dodali. Zaradi nesreče so proruske oblasti na Krimu v soboto razglasile izredne razmere, saj se razliti mazut še vedno širi po morju.