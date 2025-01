Pregled - šport, 4. 1. (sobota)

KRANJSKA GORA - Švedinja Sara Hector je zmagala na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Kranjski Gori. Z 1,42 sekunde prednosti je premagala Italijanko Laro Colturi, ki smuča za Albanijo, tretja je bila Novozelandka Alice Robinson. Slovenka Neja Dvornik je bila osma. Ana Bucik Jogan, druga slovenska finalistka, je zasedla 21. mesto. Druge vožnje si nista zagotovili Andreja Slokar, ki je bila na prvi progi 37., in Nika Tomšič, ki je končala na 59. mestu.

INNSBRUCK - Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Innsbrucku in prevzel vodstvo na turneji štirih skakalnic. Tudi na naslednjih dveh mestih sta bila njegova rojaka, drugi je bil Jan Hörl, tretji pa Daniel Tschofenig. Domen Prevc je imel deveti dosežek tretje tekme novoletne skakalne turneje, deseti je bil Anže Lanišek, s petega mesta je na 17. po finalu zdrsnil Timi Zajc. V finale se nista uvrstila na 42. mestu Lovro Kos in na 49. Žiga Jelar.

VAL DI FIEMME - Norvežanka Therese Johaug je zmagovalka šeste, predzadnje tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačic za svetovni pokal v Val di Fiemmeju. Na 20-km preizkušnji v skiatlonu je za 30,6 sekunde ugnala Avstrijko Tereso Stadlober in rojakinjo Astrid Oeyre Slind. Edina Slovenka Anja Mandeljc je bila 27.

VAL DI FIEMME - Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec šeste, predzadnje tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačev za svetovni pokal v Val di Fiemmeju. Na 20-km preizkušnji v skiatlonu je za 2,4 sekunde ugnal Italijana Federica Pellegrina in še povišal prednost v seštevku turneje. Slovenca Miha Ličef in Vili Črv sta bila 46. in 54.

RIJAD - Francoz Guerlain Chicherit v Miniju in avstralski motociklist Daniel Sanders (KTM) sta zmagovalca uvodne etape relija Dakar v Savdski Arabiji. Slovenski motociklist Toni Mulec (KTM) je zasedel 32. mesto z dobrimi 47 minutami zaostanka za najhitrejšim, Simon Marčič pa je bil 64. (+ 1:44,56).

POKLJUKA - Anton Vidmar (Brdo) in Klara Vindišar (Gorje) sta slovenska prvaka v supersprintu, generalki pred nadaljevanjem sezone svetovnega pokala prihodnji teden v nemškem Oberhofu.

SYDNEY - Teniški reprezentanci Poljske in ZDA sta finalistki pokala United, ki poteka v Avstraliji. Poljaki so v polfinalu v Sydneyju s 3:0 premagali Kazahstan, Američani pa so z enakim izidom odpravili Češko.

BRISBANE - Številka ena na ženski teniški lestvici WTA Arina Sabalenka, ki bo na odprtem prvenstvu Avstralije (12. do 26. januar) napadala tretji naslov, je potrdila dobro formo in se na turnirju WTA 500 v Brisbanu uvrstila v finale. V polfinalu je gladko s 6:3 in 6:2 ugnala Rusinjo Miro Andrejevo. V finalu jo čaka naslednja Rusinja Polina Kudermetova, ki se je do prvega finala v karieri prebila iz kvalifikacij, v polfinalu pa je dobila dvoboj z Ukrajinko Anhelino Kalinino s 6:4 in 6:3.

BRISBANE - Američan Reilly Opelka in Čeh Jiri Lehečka sta finalista moškega teniškega turnirja ATP 250 v Brisbanu. Američan je v polfinalu premagal Francoza Giovannija Mpetshija Perricarda v dveh nizih s 6:3, 7:6 (4). Lehečka pa je proti drugopostavljenemu Bolgaru Grigorju Dimitrovu prvi niz dobil s 6:4, v drugem pa je Bolgar pri izidu 4:4 dvoboj predal.