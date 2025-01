Pregled - šport, 3. 1. (petek)

Ljubljana, 3. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 3. januarja.

VAL DI FIEMME - Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Švicarka Nadine Fähndrich sta zmagovalca sprinterske tekme v klasičnem koraku, pete tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačev in tekačic za svetovni pokal v Val di Fiemmeju. Slovenci se niso prebili v izločilne boje, najbližje je bila Anja Mandeljc na 31. mestu v kvalifikacijah.

INNSBRUCK - Avstrijec Jan Hörl je bil najboljši v kvalifikacijah tekme smučarjev skakalcev za svetovni pokal v avstrijskem Innsbrucku. Na tretjo tekmo novoletne turneje sezone so se uvrstili vsi slovenski skakalci, najboljši je bil Domen Prevc na 14. mestu. Timi Zajc je bil 16., Anže Lanišek 18., Žiga Jelar 46., Lovro Kos pa 50.

SZEKESFEHERVAR - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 37. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili s Fehervarjem z 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Ljubljančani so pred tem nanizali pet zmag. Serija se je končala danes proti ekipi, s katero se je 22. decembra začela, Fehervar pa je oddolžil za poraz v Tivoliju z 1:4 ter z zmago spet prevzel vodstvo na lestvici.

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige doma premagali Merano s 3:1 (0:1, 3:0, 0:0). Z novo zmago, že osmo v nizu, so se utrdili na vrhu lestvice, zdaj imajo 57 točk.

RIJAD - V Savdski Arabiji se je s prologom začel letošnji vzdržljivostni reli Dakar. Danes so dirkači prevozili le 79 kilometrov dolg prolog v Biši. Dobila sta ga Južnoafričan Henk Lategan (Toyota) med avtomobilisti in Avstralec Daniel Sanders (KTM) med motociklisti. Od dveh slovenskih motociklistov je bil uspešnejši Toni Mulec, ki je bil za uvod 27. Simon Marčič je začel na 78. mestu.

LJUBLJANA - Košarkarska tekma med Cedevito Olimpijo in Lietkabelisom Panevežysom, ki bi morala biti v Litvi 2. januarja, a zaradi odpovedi letov tja Ljubljančani niso mogli priti, je prestavljena na četrtek, 16. januarja, so sporočili iz ljubljanske ekipe. Tekma 13. kroga evropskega pokala bo ob 19.30 po lokalnem oziroma ob 18.30 po slovenskem času.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni reprezentančni vratar Jan Oblak je bil izbran za nogometaša leta 2024 po izboru slovenskega časopisa Ekipe. Za mladega nogometaša minulega leta je bil izbran Benjamin Šeško, za trenerja leta pa Matjaž Kek.

RIJAD - Milan in Inter sta finalista italijanskega superpokala. Na turnirju v Rijadu v Savdski Arabiji je danes Milan v drugem polfinalu premagal Juventus z 2:1, Inter je že v četrtek z 2:0 premagala Atalanto. Finale bo v ponedeljek. Danes sta se v drugem polfinalu pomerila lanski italijanski pokalni prvak Juventus in druga ekipa državnega prvenstva Milan. Juventus je povedel z golom Kenana Yildiza v 21. minuti.

BRISBANE - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je v četrtfinalu turnirja ATP v Brisbanu izgubil proti Američanu Reillyju Opelki, 293. igralec sveta je zmagal s 7:6 (6) in 6:3. Đokoviću tako ni uspelo osvojiti jubilejnega, 100. turnirja serije ATP.

SYDNEY - Češka teniška reprezentanca je še zadnja polfinalistka pokala United, ki poteka v Avstraliji. V današnjem edinem četrtfinalnem obračunu so Čehi že po posamičnih dvobojih ugnali Italijane in se bodo v polfinalu v soboto pomerili proti ZDA. Drugi polfinalni par sestavljata reprezentanci Kazahstana in Poljske.