Pregled - svet, 3. 1. (petek)

DUNAJ - Avstrijska liberalna stranka Neos je odstopila od koalicijskih pogajanj z ljudsko stranko in socialdemokrati, ki so potekala od sredine novembra lani. Kot razlog so med drugim navedli pomanjkanje volje za reforme. ÖVP in SPÖ sta sporočili, da bosta sami nadaljevali pogajanja. Skupaj imata sicer v 183-članskem parlamentu le en glas večine.

DAMASK - Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot in nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock sta se v imenu EU srečala z novimi sirskimi oblastmi in jih pozvala k mirnemu in vključujočemu prenosu oblasti, ki da naj vključuje vse verske in etnične skupine. Baerbock jih je še posvarila pred vzpostavljanjem islamistične vlade, češ da EU ne bo financirala islamističnih struktur.

SEUL - Južnokorejski preiskovalci so preklicali poskus aretacije suspendiranega predsednika države Yoon Suk-yeola zaradi skrbi za varnost osebja. Naleteli so namreč na prevelik upor pred predsedniško palačo, kjer so se zbrali protestniki in predsednikova varnostna ekipa. Domnevno naj bi se preiskovalci več ur pogajali z varnostno ekipo, a jim ni uspelo.

WASHINGTON - Predstavniškemu domu ameriškega kongres v prvem krogu glasovanja za predsednika zakonodajnega telesa ZDA na položaj ni uspelo ponovno izvoliti republikanca Mikea Johnsona. Trije njegovi strankarski kolegi so namreč glasove namenili drugim kandidatom. Sledil bo nov krog glasovanja.

BRATISLAVA - Slovaški premier Robert Fico je v četrtek dejal, da bi lahko njegova vlada omejila pomoč ukrajinskim beguncem. Zagrozil je tudi s prekinitvijo dobav elektrike Ukrajini, potem ko se je tranzit ruskega plina prek Ukrajine po izteku sporazuma Kijeva z rusko družbo Gazprom ustavil. Slovaški operater SEPS je nato javil, da bo Ukrajini še naprej dobavljal elektriko v skladu s pogodbo.

GAZA/TEL AVIV - Izraelska vojska je v napadih vzdolž Gaze ubila več kot 30 ljudi, obenem pa odredila še evakuacijo ljudi iz Indonezijske bolnišnice v Bejt Lahiji. Izraela je medtem sestreli raketo, izstreljeno iz osrednjega dela palestinske enklave, pa tudi raketo in brezpilotni letalnik iz Jemna. Tako Izrael kot Hamas sta napovedala nadaljevanje pogajanj o prekinitvi ognja.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je sporočil, da je blokiral 14,9 milijarde dolarjev vreden prevzem ameriškega proizvajalca jekla US Steel s strani japonskega tekmeca Nippon Steel. Odločitev je utemeljil s potrebo po zaščiti domače industrije. Podjetji Nippon in US Steel sta izrazili razočaranje, pričakovano pa so odločitev pozdravili v sindikatu zaposlenih v jeklarski industriji.

VARŠAVA - Poljska je priredila slovesnost ob začetku predsedovanja Svetu EU, na katero pa ni povabila veleposlanika Madžarske, ker je Budimpešta decembra podelila azil nekdanjemu državnemu sekretarju na poljskem pravosodnem ministrstvu Marcinu Romanowskemu, za katerega je Varšava izdala evropski nalog za prijetje. Poljska je sicer predsedovanje prevzela prav od Madžarske.

KIJEV - V novih ruskih napadih na Ukrajino so bili ubiti trije ljudje - eden v Kijevu, še eden v Zaporožju, tretji pa v Černigivu. O dveh smrtnih žrtvah ukrajinskega obstreljevanja so poročali tudi iz ruskih regij Brjansk in Kursk.

LAS VEGAS - Pripadnik ameriške vojske, ki je v sredo pred hotelom Trump International razstrelil Teslin cybertruck, se je pred eksplozijo ubil s strelom v glavo, so v četrtek sporočile pristojne oblasti v ZDA. Motiv za njegovo dejanje še ni znan, vendar pa ne kaže, da bi bilo to povezano s predhodnim napadom v New Orleansu.

BUKAREŠTA - Zmagovalec razveljavljenega prvega kroga predsedniških volitev v Romuniji Calin Georgescu bo pravico iskal na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). Skrajno desni politik želi, da ESČP razveljavi odločitev ustavnega sodišča in odredi izvedbo drugega kroga volitev, je v četrtek povedala njegova odvetnica.

RIM - V 93. letu starosti je v četrtek umrla italijanska modna oblikovalka Rosita Missoni. Skupaj z možem Ottaviom Missonijem sta leta 1953 ustanovila modno znamko Missoni, ki se je sprva specializirala za športna oblačila, kasneje pa zaslovela zlasti po pisanih pleteninah.

LONDON - V četrtek je umrl britanski romanopisec David Lodge, ki se je dvakrat uvrstil v ožji izbor za bookerjevo nagrado. Star je bil 89 let, je sporočila njegova založba Penguin Random House.