Pregled - šport, 2. 1. (četrtek)

KOPER - V koprski Bonifiki je danes slovenska moška rokometna reprezentanca začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 14. januarjem in 2. februarjem potekalo na Danskem, Hrvaškem in Norveškem. Še pred tem jih čakajo tri pripravljalne tekme, a kot je povedal selektor Uroš Zorman, bodo po napornem, a fantastičnem letu začeli korak za korakom. Kot je še povedal Zorman, so si po napornem letu vzeli nekaj dodatnih dni za počitek, a zdaj s svežo energijo prihajajo nazaj na igrišče. O finalni šestnajsterici na svetovnem prvenstvu še ne razmišlja, saj pravi, da je ta odločitev odvisna od številnih faktorjev.

LJUBLJANA - Košarkarske tekme med Cedevito Olimpijo in Lietkabelisom Panevežys danes ni bilo. Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, košarkarji zaradi vremenskih težav do predvidene ure niso mogli prispeti v Litvo. Zaradi goste megle niso mogli zapustiti Beograda tako 31. decembra kot 1. januarja. Zdaj se kluba dogovarjata o novem terminu.

LJUBLJANA - Košarkarji berlinske Albe z Žigo Samarjem ostajajo na zadnjem mestu evrolige. Uvodno tekmo v 2025 so izgubili na domačem parketu proti vodilnemu Monacu z 90:105, slovenski reprezentant pa je v dobrih osmih minutah na parketu zgrešil eno trojko in ujel štiri odbite žoge. Serijo porazov je v Villeurbannu prekinil Armani Milano, ki je vnovič nastopil brez Josha Neboja. Slavil je s 75:66, domači branilec Nando de Colo pa je postal rekorder evrolige po zadetih prostih metih (1132).

HOUSTON - Košarkarji Dallasa so v odsotnosti poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića na zadnjih štirih tekmah doživeli tretji poraz v severnoameriški ligi NBA. Po porazih v Portlandu in Sacramentu so danes izgubili še v Houstonu z 99:110, z razmerjem zmag in porazov 20-14 pa so na petem mestu v zahodni konferenci.

LOS ANGELES -V severnoameriški hokejski ligi NHL je bila v noči na četrtek na sporedu le ena tekma, kralji iz Los Angelesa pa so v domači Crypto.com Areni premagali vrage iz New Jerseyja s 3:0. Kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar se ni vpisal med strelce in podajalce, skupaj s svojimi soigralci pa je na četrtem mestu v zahodni konferenci.

CANBERRA - Najboljše slovenske igralke tenisa Veronika Erjavec, Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović so novo sezone začele na turnirju serije WTA 125 v Canberri v Avstraliji. Medtem ko so vse tri med posameznicami izpadle v prvem krogu kvalifikacij, sta se Erjavec in Zidanšek s svojima partnerkama v dvojicah prebili do polfinala, kjer pa sta bili neuspešni.

BUDIMPEŠTA - V 104. letu starosti je v Budimpešti umrla najstarejša olimpijska zmagovalka Agnes Keleti, ki je na svojih prvih olimpijskih igrah v Helsinkih 1952 osvojila eno zlato kolajno, čez štiri leta v Melbournu pa še štiri v športni gimnastiki. Skupno je na obeh igrah osvojila kar deset odličij, poleg petih odličij zlatega še tri srebrnega in dve bronastega leska. Lepi zbirki olimpijskih kolajn je dodala še po eno zlato, srebrno in bronasto na svetovnem prvenstvu v Rimu 1954.

BORMIO - Francoski alpski smučar Cyprien Sarrazin je zapustil oddelek za intenzivno nego v bolnišnici v Sondalu in ga bodo v petek bržkone pripeljali v Lyon, je zapisala francoska smučarska zveza. Francoski reprezentančni zdravnik Stephane Bulle je za spletno stran francoske smučarske zveze danes dejal, da je zdravstveno stanje nesrečnega smučarja stabilno.