Pregled - svet, 2. 1. (četrtek)

NEW ORLEANS - Število žrtev sredinega napada v New Orleansu, kjer je moški z avtomobilom v sredo zapeljal v množico, je glede na zadnje podatke z deset naraslo na 14. Oblasti so osumljenca, ki je bil v streljanju s policijo ubit, identificirale kot 42-letnega ameriškega državljana iz Teksasa. Kot je sporočila zvezna policija FBI, je napadalec deloval sam.

LAS VEGAS - Pred hotelom Trump v ameriškem Las Vegasu v zvezni državi Nevada je v sredo eksplodiral cybertruck podjetja Tesla, pri čemer je umrl voznik. Policija preiskuje možnost terorističnega dejanja, povezanosti s predhodnim napadom v New Orleansu pa niso ugotovili. Avtomobil je bil poln kant z gorivom in pirotehničnih izdelkov za ognjemet.

CETINJE - V Črni gori se je začelo tridnevno žalovanje po strelskem pohodu blizu Cetinja, v katerem je bilo v sredo po zadnjih podatkih ubitih 12 ljudi, vključno z dvema otrokoma. Strelec se je ubil sam, ko ga je po daljši iskalni akciji obkolila policija. Premier Milojko Spajić je napovedal zaostritev zakonodaje o nošenju orožja.

GAZA - V izraelskem napadu na območje na jugu Gaze je bilo po navedbah civilne zaščite v Gazi ubitih najmanj 11 ljudi. Tarča napada je bil šotor na območju Al Mavasi, opredeljenem kot humanitarno območje, kjer so nastanjeni razseljeni Palestinci. Med ubitimi so trije, dve ženski, pa tudi vodja lokalne policije. Skupno je bilo v zadnjem dnevu ubitih 28 ljudi.

RAMALA - Palestinske oblasti so po stopnjevanju napetosti v zadnjih tednih glede poročanje o dogajanju v Dženinu v sredo prekinile oddajanje katarske televizije Al Jazeera na Zahodnem bregu. Med drugim ji očitajo predvajanje hujskaških vsebin in zavajajoče poročanje. Televizija je odločitev obsodila, kritično je bilo tudi gibanje Hamas, ki vlada na območju Gaze.

RIM - Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je zaradi pridržanja italijanske novinarke na zagovor poklical iranskega veleposlanika. Obenem je zagotovil, da si vlada neumorno prizadeva, da bi zagotovili vrnitev novinarke Cecilie Sale v domovino. Italijanski mediji so poročali o izjemno slabih pogojih, v katerih naj bi bila pridržana.

SEUL - Policija v Južni Koreji je v okviru preiskave nesreče letala boeing 737-800, v kateri je pred dnevi umrlo 179 ljudi, preiskala letališče Muan in sedež letalske družbe Jeju Air. Za prvega moža slednje so izdali prepoved zapuščanja države. Pri preiskavi prizorišča nesreče sodelujejo tudi ameriški preiskovalci, vključno s predstavniki Boeinga.

SEUL - Po tem ko je sodišče v Seulu v Južni Koreji v torek izdalo nalog za pridržanje suspendiranega predsednika Yoon Suk-yeola, sta se pred predsedniško rezidenco zbrali dve skupini protestnikov - eni so Yoona želeli zaščititi pred aretacijo, drugi pa so pozvali k njegovemu prijetju. Yoon je podpornike že v sredo pozval, naj mu pomagajo "ubraniti demokracijo" in se "borijo do konca".

SFAX - Na poti iz Afrike v Evropo je v nesreči dveh čolnov pri obali Tunizije umrlo 27 migrantov, 83 pa so jih rešili, je potrdil predstavnik tamkajšnje civilne zaščite. Med smrtnimi žrtvami so tudi ženske in otroci, iskanje morebitnih preživelih pa še poteka.

LONDON - V Veliki Britaniji se od srede spopadajo s poplavami, ki so jih v delih države povzročile obilne padavine. V nekaterih mestih, med njimi Manchestru, so razglasili stanje naravne nesreče, več sto prebivalcev pa je moralo zapustiti svoje domove. Oblasti so izdale tudi nova opozorila zaradi snega in ledu.

WASHINGTON - Ameriški milijarder Elon Musk je pozval k izpustitvi britanskega skrajno desnega aktivista Tommyja Robinsona, ki prestaja 18-mesečno zaporno kazen zaradi nespoštovanja sodišča. Pri tem je znova kritiziral tudi britanskega premierja Keira Starmerja, češ da ni bil aktiven v boju proti kriminalnim pedofilskim združbam, ko je vodil državno tožilstvo.

ZAGREB - Na Hrvaškem je pristojno ministrstvo sprejelo protokol o nadzoru vstopa in izstopa v šolskih ustanovah, s katerim želi zagotoviti večjo varnost. Ukrep so sprejeli manj kot dva tedna po tem, ko je 19-letnik na eni od zagrebških osnovnih šol z nožem ubil otroka, še tri učence in učiteljico pa ranil.

PEKING - Leto 2024 je bilo najtoplejše leto v zgodovini Kitajske, je sporočila kitajska meteorološka agencija. Julija lani je Kitajska, ki se spričo podnebnih sprememb sooča tudi z ekstremnimi vremenskimi pojavi, glede na objavljene podatke zabeležila še najtoplejši mesec v zgodovini merjenja.

MILANO - V Milanu je v sredo začela veljati prepoved kajenja na vseh javnih površinah, kršiteljem pa grozijo denarne kazni od 40 do 240 evrov. Lokalne oblasti želijo z ukrepom, ki pa ne velja za elektronske cigarete, poleg zaščite zdravja med drugim zmanjšati visoko onesnaženost zraka.