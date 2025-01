Pregled - šport, 1. 1. (sreda)

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Avstrijec Daniel Tschofenig je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Garmisch-Partenkirchnu in prevzel vodstvo v pokalu in v seštevku novoletne turneje. Četrti je bil najboljši Slovenec Anže Lanišek, ki je prve slovenske stopničke sezone zgrešil za sedem desetink. Drugi je bil Švicar Gregor Deschwanden, tretji pa drugi Avstrijec Michael Hayböck. Domen Prevc je bil na 24. mestu, na 27. je končal Žiga Jelar. Slednji se je v finale uvrstil med petimi srečnimi poraženci dvobojev. Že v prvi seriji sta izpadla povsem na repu uvrščenih Timi Zajc in Lovro Kos na 47. in 48. mestu, dva skakalca pa sta bila diskvalificirana.

OBERSTDORF - Nika Prevc je zmagala na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v Oberstdorfu in po drugi zmagi v nizu ubranila lansko slavje na novoletni turneji dveh večerov. Druga Slovenka Ema Klinec je bila šesta. Na drugem in tretjem mestu sta bili Norvežanki, Anna Odine Stroem in Eirin Mario Kvandal. Četrta je bila vodilna v seštevku pokala, Nemka Katharina Schmid. Med trideseterico se je od Slovenk iz kvalifikacij uvrstila le še Taja Bodlaj, ki je bila v prvi seriji 25. in se ni uvrstila v finale dvajseterice. V prvo serijo se izmed Slovenk niso uvrstile na 42. mestu Ajda Košnjek, na 43. Tina Erzar in na 45. Katra Komar.

DOBBIACO - Branilec naslova Harald Oestberg Amundsen je na tekmi smučarjev tekačev v Dobiaccu dobil še drugo tekmo letošnjega Tour de Ski. Silvestrski zmagi na 20-kilometrski tekmi v prosti tehniki je danes dodal zmago v 15-kilometrskem zasledovanju v klasiki in devetič v karieri ugnal vse tekmece. V boju za skupno zmago na turneji z rojakom Johannesom Hoesflotom Klaebom pa je Amundsen zapravil kar precej sekund, saj je Klaebo danes osvojil tretje mesto, zaostal pa vsega 5,3 sekunde, na tekmo pa se je slednji podal z zaostankom 45 sekund. Vsega 2,5 sekunde je zmago danes zgrešil drugouvrščeni Šved Edin Anger. V skupnem seštevku ima Klaebo zdaj 36 sekund prednosti pred Angerjem, Amundsen je s 57 sekundami zaostanka tretji. Miha Ličef je bil 51., Vili Črv pa 61.

DOBBIACO - V ženski konkurenci je torkovo zmago na Tour de Skiju v Dobbiacu ubranila Norvežanka Astrid Oeyre Slind, ki je v sprintu za dve desetinki sekunde ugnala izkušeno rojakinjo Therese Johaug in prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku. Na startu je imela Slind le tri sekunde prednosti in tekmovalki sta skupaj tekli praktično celo tekmo. Med Slovenkami nastopa le še Anja Mandeljc, ki je pridobila tri mesta in z zaostankom petih minut in 40 sekund zasedla 40. mesto. Eva Urevc je bila med deseterico, ki je s tekmovanjem zaključila.

GRADEC - Hokejisti ljubljanske Olimpije so v 36. krogu lige ICEHL v gosteh premagali Graz99ers s 3:2. Osmouvrščeni Ljubljančani so še vedno brez uradnega glavnega trenerja, a doslej jim je tudi ob začasnem strategu Andreju Tavžlju šlo zelo dobro, saj so v Gradec odšli s popotnico štirih zaporednih zmag. Čakala pa jih je težka preizkušnja, saj je avstrijska zasedba do tega kroga zbrala 15 točk več od slovenske. A Olimpijina zasedba je še enkrat več navdušila, peto zaporedno zmago je po učinkoviti predstavi, gostje so imeli 20, domači pa 37 strelov, v zadnji minuti priigral Rok Kapel. Olimpijo v petek čaka novo gostovanje, in sicer pri Fehervarju, ob Bolzanu najboljši ekipi lige.

NEW YORK - Po zapletu zaradi nošenja kavbojk se je v New Yorku na svojevrsten način tudi končalo svetovno prvenstvo v hitropoteznem šahu v moškem delu. Branilec naslova Magnus Carlsen in Rus Jan Nepomnjašnji sta se dogovorila, da bosta prvo mesto delila. Dvoboj se je končal s 3,5:3,5. Vsak sta dobila po dva dvoboja, v ostalih pa remizirala. V ženski konkurenci je slavila svetovna prvakinja v standardnem šahu Kitajka Wenjun Ju. Ta je rojakinjo Lie Tingjie ugnala šele po drugi dodatni partiji s skupnim izidom 3,5:2,5.

SYDNEY - Nemci, branilci naslova teniškega tekmovanja mešanih dvojic pokala United, se poslavljajo od letošnjega tekmovanja. Brez poškodovanega prvega zvezdnika Alexandra Zvereva, ki ima težave z bicepsom, jih je z 2:1 v avstralskem Perthu v četrtfinalu izločil Kazahstan. V drugem četrtfinalu je ekipa ZDA ugnala Kitajsko.