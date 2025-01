Pregled - svet, 1. 1. (sreda)

LJUBLJANA/NEW YORK/BEOGRAD/... - Svet je pozdravil novo leto in se od leta 2024 poslovil s praznovanji in ognjemeti. Kot zadnji so v novo leto zakorakali Niue in nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu. V Srbiji je več tisoč protestnikov s študenti na čelu novo leto pričakalo s 15-minutnim molkom, s katerim so se poklonili 15 žrtvam novembrskega padca nadstreška na novosadski železniški postaji.

MOSKVA - Z novim letom se je iztekel sporazum med Moskvo in Kijevom o tranzitu plina, ki ga Ukrajina zaradi nadaljevanja ruske invazije na državo noče podaljšati. Ruski energetski velikan Gazprom je bil zaradi tega davi prisiljen prekiniti dobavo plina prek Ukrajine v Evropo. Posledično se je ustavil tranzit plina na Slovaško, v Moldavijo in do neke mere tudi na Madžarsko.

CETINJE - V streljanju v gostilni v Črni gori je bilo ubitih več oseb, osumljenec pa je na begu, je sporočila policija. Po poročanju črnogorskih medijev je streljanje sledilo fizičnemu obračunu. Po ocenah policije incident ni povezan z obračuni med kriminalnimi tolpami, ki v Črni gori niso redkost. Glede na prva poročila je bilo v streljanju ubitih najmanj pet ljudi.

GAZA - Izraelska vojska je v novih napadih na Gazo davi ubila najmanj 29 Palestincev. Vojna se tako nadaljuje tudi v novem letu, kot poroča ameriški časnik Wall Street Journal, pa so mirovna pogajanja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas znova zastala.

KIJEV - Ruska vojska je v prvih urah novega leta z droni napadla središče Kijeva in ubila najmanj dve osebi, še šest ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Zračna obramba je nad državo sicer sestrelila skupno 63 brezpilotnih letalnikov.

NEW ORLEANS - V ameriški zvezni državi Louisiana je v množico, ki je praznovala novo leto, zapeljal avtomobil, iz katerega je nato izstopil voznik in pričel streljati. Ubitih je bilo deset ljudi, najmanj 35 je ranjenih, vključno z dvema policistoma. Napadalec je mrtev, preiskovalci pa napad obravnavajo kot teroristično dejanje.

RIM - Na italijansko Lampeduso je v torek s štirimi čolni prispelo skupno 278 migrantov, vključno s sedmerico, ki je v bližini sredozemskega otoka preživela brodolom. Večina migrantov prihaja iz Egipta, Pakistana, Sirije in Palestine. Iskanje 20 pogrešanih po brodolomu se medtem nadaljuje.

SOFIJA/BUKAREŠTA - Romunija in Bolgarija sta po več kot desetletju prizadevanj postali polnopravni članici schengenskega območja. Nadzor na njunih zračnih in pomorskih mejah z drugimi članicami schengna je bil odpravljen konec marca lani, zdaj bo odpravljeno še sistematično preverjanje oseb na kopenskih mejah.

BRUSELJ - Poljska od Madžarske prevzema polletno predsedovanje Svetu EU, v okviru katerega se bo pod sloganom Varnost, Evropa! posvetila različnim vidikom varnosti - zunanji, kar vključuje tudi nadaljnjo podporo Ukrajini in širitev unije, notranji, informacijski, ekonomski, energetski, prehranski in zdravstveni.

BRUSELJ - Madžarska je z novim letom uradno ostala brez milijarde evrov sredstev iz skladov EU, ki so bila zamrznjena zaradi kršenja načel vladavine prava. Gre za prvi tak ukrep Evropske komisije, potem ko Budimpešta ni pravočasno sprejela reform, ki jih je zahteval Bruselj. Gre za 1,03 milijarde evrov, ki bi jih Madžarska morala dobiti za razvoj regij.

VATIKAN - Naučimo se skrbeti za vsako bitje, predvsem pa varovati dragoceni dar življenja, je v novoletni pridigi v baziliki svetega Petra v Vatikanu povedal papež Frančišek. Po njegovih besedah je spoštovanje dostojanstva vsakega človeškega življenja osnova za gradnjo kulture miru.

RIJAD/TEHERAN - Savdska Arabija je zaradi trgovine s prepovedanimi drogami usmrtila šest iranskih državljanov, je sporočila savdska tiskovna agencija SPA. Teheran je zato na pogovor poklical savdskega veleposlanika, Rijad pa obtožil kršitev mednarodnega prava. Savdska Arabija je v letu 2024 izvedla 338 usmrtitev, od tega 117 zaradi trgovine z drogami. Usmrtitve tujih državljanov niso redke, saj je bilo lani med usmrčenimi 129 tujcev. Iranci so bili obsojeni, ker so v državo "tajno vnesli hašiš".

PEKING - Zaradi vse večjih demografskih težav Kitajska zaostruje pogoje za upokojitev. Za moške se bo v naslednjih 15 letih upokojitvena starost postopoma zvišala s 60 na 63 let. Za ženske, za katere sta doslej veljali dve upokojitveni starosti glede na poklicno skupino, se meja zvišuje s 50 na 55 let oz. s 55 na 58 let.

ABIDJAN - Predsednik Slonokoščene obale Alassane Ouattara je v novoletni poslanici državljanom sporočil, da se bodo francoske vojaške sile januarja umaknile iz države. S tem se bo še dodatno zmanjšala prisotnost francoske vojske v nekdanjih afriških kolonijah.