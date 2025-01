Pamuk v knjigi z risbami združil svoje izkušnje v obdobju 13 let

Istanbul, 4. januarja - Najslavnejši turški romanopisec Orhan Pamuk je od nekdaj imel tudi skrivno strast. Avtor knjižnih uspešnic, kot sta Ime mi je Rdeča in Sneg, se posveča tudi umetnosti. Ustvaril je več ilustriranih beležk, v katerih je opisal svoje izkušnje. Ilustracije in besedila so izšla v knjigi Memories of Distant Mountains: Illustrated Notebooks 2009-2022.