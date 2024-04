Pri Sanjah tudi romana Mary Shelley in Orhana Pamuka

Ljubljana, 19. aprila - Pri založbi Sanje so izšli romani Zadnji človek britanske pisateljice Mary Wolstonecraft Shelley, Pot na jug češkega avtorja Michala Ajvaza in Novo življenje turškega pisatelja Orhana Pamuka. V zbirki Iskra je izšla zgodba Legendarne in apokrifne prigode Ivana Stepanoviča Vagnerja izpod peresa Aleksandra Romanoviča Beljajeva.