Pregled - šport, 30. 12. (ponedeljek)

BEOGRAD - Košarkarji Cedevite Olimpije so 2024 zaključili z nesrečnim porazom na gostovanju pri Partizanu. V vodstvu so bili večino tekme, na začetku zadnje četrtine celo s 14 točkami prednosti, v zaključku pa so jih Beograjčani ujeli in z veliko mero športne sreče tudi zmagali.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Smučarske skakalke so s kvalifikacijami začele drugo turnejo dveh večerov. V Garmisch-Partenkirchnu bosta na torkovi tekmi, ki se bo začela ob 16.20, med tridesetimi tekmovalkami nastopili tudi dve Slovenki, in sicer Nika Prevc in Ema Klinec.

LJUBLJANA - Hokejisti ljubljanske Olimpije so v 35. krogu lige ICEHL premagali Vienno Capitals s 5:3.

CELJE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so s sedmo zaporedno zmago v alpski ligi končali leto 2024. V Celju so premagali RST Pellet s 5:1.

LOZANA - Mednarodno združenje športnih novinarjev je izbralo najboljša športnika v letu 2024. V glasovanju 518 novinarjev iz 111 držav sta največ glasov dobila ameriška telovadka Simone Biles v ženski in švedski skakalec s palico Armand Duplantis v moški konkurenci. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je bil tretji za Novakom Đokovićem.

LOS ANGELES - Slovenski as Anže Kopitar je bil odločilni mož ob zmagi Los Angeles Kings proti Philadelphia Flyers s 5:4 v severnoameriški hokejski ligi NHL. Ob vodstvu 4:3 za goste iz mesta bratske ljubezni je dosegel dva gola in kraljem pomagal ohraniti visoko četrto mesto zahodne konference.