Pregled - svet, 30. 12. (ponedeljek)

WASHINGTON - Nekdanji predsednik ZDA in Nobelov nagrajenec za mir Jimmy Carter je v nedeljo popoldne umrl na svojem domu v Plainsu v ameriški zvezni državi Georgia. Carter, ki je ZDA vodil med letoma 1977 in 1981 in leta 2002 dobil Nobelovo nagrado za mir, je v 101. letu starosti umrl po skoraj dveh letih v hospicu. Državniška pogrebna slovesnost bo 9. januarja v Washingtonu. Dogodki in pogrebne slovesnosti pa se bodo začeli konec tega tedna in bodo trajali osem dni.

WASHINGTON/LONDON/PARIZ/KIJEV/NEW YORK - Ameriški politiki so v odzivih na smrt nekdanjega predsednika Jimmyja Carterja izpostavili njegovo zapuščino. Ameriški predsednik Joe Biden pa je za 9. januar razglasil dan žalovanja v ZDA. Svetovni voditelji pa v izrazih sožalja izpostavljajo Carterjeva mirovna in humanitarna prizadevanja, njegovo solidarnost z ranljivimi, sočutnost in njegove preudarne nasvete.

ZAGREB - V nedeljskem prvem krogu predsedniških volitev na Hrvaškem je med osmimi kandidati največ glasov osvojil sedanji predsednik Zoran Milanović, ki ga je glede na izide podprlo 49,09 odstotka volivcev. Na drugem mestu je z 19,35 odstotka glasov Dragan Primorac, ki ga podpira vladajoča HDZ. Pomerila se bosta v drugem krogu 12. januarja. Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković ni zadovoljen z rezultati. Politični analitiki so volilni izid ocenili kot velik udarec in velik poraz za Primorca, pa tudi za HDZ in Plenkovića.

BEOGRAD - Višje sodišče je starše dečka, ki je maja lani na osnovni šoli ubil devet učencev in varnostnika ter ranil še šest ljudi, spoznalo za krive. Očeta je obsodilo na 14 let in pol zapora, dečkovi materi pa prisodilo tri leta zaporne kazni. Inštruktor streljanja je bil obsojen na leto in tri mesece zapora. Očetu je sodišče do pravnomočnosti sodbe podaljšalo pripor, mami pa prepoved približevanja sinu. Tako obramba kot tožilstvo sta napovedala pritožbo.

SEUL - Vršilec dolžnosti južnokorejskega predsednika Choi Sang-mok je po nedeljski letalski nesreči v Južni Koreji s 179 smrtnimi žrtvami in po tehničnih težavah še enega letala danes odredil izredni varnostni pregled vseh letal Boeing 737-800 v državi. Na prizorišču nesreče so že našli obe črni skrinjici letala. V Južni Koreji se je začelo tudi sedemdnevno žalovanje za žrtvami nesreče.

NOVI SAD - Srbsko državno tožilstvo je vložilo obtožnico proti 13 ljudem zaradi zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Med obtoženimi sta nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jelena Tanasković, ki ju obtožnica bremeni hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti. Med obtoženimi so tudi projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorniki.

ŽENEVA/GAZA/TEL AVIV - Direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je pozval Izrael, naj izpusti direktorja bolnišnice na severu Gaze Husama Abu Safijo, ki so ga pridržali izraelski vojaki. Opozoril je še na ogroženost zdravstvenega sistema, podobno kot Rdeči križ. V enklavi pa je zaradi podhladitve umrl še en novorojenček.

BERLIN - Nemčija načrtuje, da bo po koncu marca prihodnje leto podaljšala nadzor na svojih kopenskih mejah, je v intervjuju za nemški časnik napovedala notranja ministrica Nancy Faeser. Nadzor so na vseh kopenskih mejah uvedli septembra, veljal naj bi šest mesecev. Faeser je povedala, da je Nemčija v tem času na mejah pridržala okoli 1800 ljudi in 40.000 zavrnila vstop v državo.

BERLIN - Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je dejala, da obstajajo jasni znaki, da je bil domnevni napadalec v Magdeburgu duševno moten. Pravosodno ministrstvo nemške zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjanska pa je danes objavilo podrobnosti preteklih groženj, ki jih je izrekel osumljeni.

MOSKVA - Rusija nasprotuje predlogu o napotitvi zahodnih mirovnih sil v Ukrajino kot eni od točk morebitnega dogovora o prekinitvi ognja, je dejal zunanji minister Sergej Lavrov. Kot je dodal, je Moskva tudi proti nekaterim drugim predlogom novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

WASHINGTON/KIJEV - ZDA so naznanile nov sveženj pomoči v skupni vrednosti skoraj šest milijard dolarjev pomoči za Ukrajino, pri čemer je 2,5 milijarde dolarjev namenjeno obrambi med drugim v obliki orožja in streliva. Še 3,4 milijarde dolarjev pa je namenjeno proračunski pomoči.

BAKU - Rusija je obljubila, da bo kaznovala odgovorne za nesrečo azerbajdžanskega potniškega letala, ki naj bi ga zadela ruska zračna obramba, je sporočilo azerbajdžansko generalno tožilstvo. Dan pred tem je azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev od Moskve zahteval priznanje krivde za nesrečo in opravičilo.

BERLIN - V Nemčiji so se kritično odzvali na nedavne izjave ameriškega milijarderja Elona Muska o podpori skrajno desničarski stranki Alternativa za Nemčijo (AfD). V vladnih krogih so jih označili za poskus vplivanja na prihajajoče parlamentarne volitve v Nemčiji. Da gre za vmešavanje v nemške volitve, menijo tudi v največji opozicijski stranki CDU.

SEUL - Južnokorejski preiskovalci zahtevajo izdajo naloga za aretacijo nekdanjega predsednika države Yoon Suk-yeola, ker se ni udeležil zaslišanj v povezavi z razglasitvijo vojnega stanja v državi v začetku meseca. Med drugim ga obtožujejo upora, za kar mu grozita tudi dosmrtni zapor ali smrtna kazen. Zahteva preiskovalcev je prvi poskus pridržanja predsednika v ustavni zgodovini države. Yoona, nekdanjega tožilca, so trikrat pozvali na zaslišanje, vendar se ni zglasil niti do roka, ki se je iztekel v nedeljo.