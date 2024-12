Pregled - šport, 29. 12. (nedelja)

Ljubljana, 29. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 29. decembra.

OBERSTDORF - Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Oberstdorfu, kjer se je začela 73. novoletna turneja. Drugi je bil njegov rojak Jan Hörl, tretji pa prav tako Avstrijec Daniel Tschofenig. Četrti je bil Nemec Pius Paschke, vodilni v pokalu. Anže Lanišek je bil kot najboljši Slovenec 15., 25. je bil Timi Zajc, 29. pa Lovro Kos. Domen Prevc je končal že po prvi seriji, zasedel je 32. mesto, po prvem skoku je izpadel tudi Žiga Jelar na 46. mestu.

SEMMERING - Hrvatica Zrinka Ljutić je obdržala lepo prednost iz prve vožnje in slavila na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Semmeringu v Avstriji. Drugouvrščeno Nemko Leno Dürr je ugnala za 1,75 sekunde. Od Slovenk je najvišje končala Andreja Slokar na devetem mestu, Ana Bucik Jogan je bila 21., Neja Dvornik pa je odstopila.

BORMIO - Norvežan Fredrik Moeller je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Bormiu. Moeller, ki je dosegel svojo prvo zmago, je za 0,20 sekunde prehitel Avstrijca Vincenta Kriechamayrja in za 0,24 Švicarja Alexisa Monneyja. Martin Čater je bil 33., Miha Hrobat pa je odstopil.

DOBBIACO - Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec druge tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačev za svetovni pokal v italijanskem Dobbiacu. Po sobotni zmagi na sprintu je danes slavil še na 15-km preizkušnji klasično s skupinskim startom in povišal prednost v seštevku turneje. Slovenca Miha Ličef in Vili Črv sta bila 54. in 67.

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so se spektaklom proti Crveni zvezdi pred polno dvorano Leona Štuklja poslovili od leta 2024. Beograjčani so pričakovano vpisali enajsto zaporedno zmago v ligi Aba, Novomeščani pa so doživeli osmi poraz na zadnjih devetih srečanjih. Izid je bil 67:79.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA brez pomoči poškodovanega Luke Dončića izgubili v gosteh pri Portland Trailblazers s 122:126, čeprav je Kyrie Irving tekmo končal kar s 46 točkami.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v soboto pozno zvečer po slovenskem času doma po podaljšku premagali Edmonton Oilers s 4:3. Slovenski as Anže Kopitar je tokrat ostal brez gola ali podaje, je pa zmagoviti zadetek prispeval Quinton Byfield v četrti minuti podaljška.