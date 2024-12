Pregled - svet, 29. 12. (nedelja)

GWANGJU - V nesreči letala, ki je ob pristanku iz Bangkoka zdrsnilo s steze, se zaletelo v ograjo in zagorelo, je umrlo vseh 175 potnikov, od šestih članov posadke pa sta nesrečo preživela dva človeka. Preiskovalcem je uspelo najti tudi obe črni skrinjici, ki bosta pomagali pri preiskavi vzroka nesreče letala družbe Jeju Air. Zaenkrat domnevajo, da je nesreči botroval trk s pticami in slabo vreme. Vlada je razglasila sedemdnevno žalovanje.

ZAGREB - Na predsedniških volitvah je že v prvem krogu glede na vzporedne volitve zmagal dosedanji predsednik Zoran Milanović. Prejel je 51,48 odstotka glasov, sledi mu neodvisni kandidat s podporo HDZ Dragan Primorac z 19,29 odstotka glasov. Skupno se je za položaj predsednika potegovalo osem kandidatov.

TBILISI - Mihail Kavelašvili, ki ga podpira vladajoča stranka Gruzijske sanje, je prisegel kot novi gruzijski predsednik sredi politične krize, ki pretresa državo po oktobrskih volitvah. V parlamentu je obljubil, da bo služil interesom Gruzije. Dosedanja predsednica Salome Zurabišvili medtem vztraja, da je edina legitimna predsednica. Več tisoč protestnikov je nasprotovalo novemu predsedniku, policija jih je šest pridržala.

BAKU - Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je po strmoglavljenju azerbajdžanskega letala, v katerem je umrlo 38 ljudi, dejal, da od Rusije pričakuje jasno priznanje krivde za nesrečo. Po njegovem so na letalo, ki je v sredo strmoglavilo v Kazahstanu, streljali iz Rusije. Alijev je Moskvo obtožil, da je želela prikriti svojo odgovornost.

DAMASK - Vodja novih sirskih oblasti Ahmed al Šara je v pogovoru za televizijo Al Arabija dejal, da namerava razpustiti svojo islamistično skupino Hajat Tahrir al Šam (HTS), potem ko so uporniki v začetku meseca strmoglavili režim v Damasku. Pri tem je ocenil, da bodo v Siriji potrebovali tri leta za pripravo nove ustave in še eno leto za izvedbo volitev. Šara je pri tem opozoril na težave pri izvedbi volitev, za katere bo potrebno najprej doseči celovito soglasje med sirskim prebivalstvom.

GAZA/TEL AVIV - Palestinsko prebivalstvo v enklavi se ob vsesplošnem pomanjkanju sooča tudi s hudim mrazom. Zaradi mraza je umrl 20 dni star dojenček, to je peti otrok v zadnjih nekaj tednih. Izraelska vojska je tudi nadaljevala napade, ki so bili, kot trdi, usmerjeni proti Hamasu. Po podatkih palestinske agencije za civilno zaščito so obstreljevale bolnišnico Al-Vafa na vzhodu mesta Gaza, pri čemer je bilo ubitih sedem ljudi. Več ljudi je bilo v napadu ranjenih. V zadnjem dnevu je bilo v enklavi ubitih najmanj 30 ljudi, s čimer se je skupno število smrtnih žrtev od začetka vojne povzpelo na 45.514.

CALAIS - Najmanj trije ljudje so umrli, medtem ko so skušali prečkati Rokavski preliv v smeri Velike Britanije na čolnu, so potrdile pristojne francoske oblasti. Obsežno reševalno akcijo so zagnali, ko so prejeli poročila, da se je okoli 50 ljudi skušalo vkrcati na čoln. Rešili so 45 ljudi, štiri so zaradi podhladitve prepeljali v bolnišnico. V zadnjih dneh je preliv prečkalo že skoraj 1500 prebežnikov.

MADRID - Na Kanarske otoke je v minulih dneh okoli božiča prispelo več kot 1700 nezakonitih migrantov. Več kot 500 prebežnikov so jih med drugim rešili na morju pred otokom Lanzarote. Oblasti so pri tem opozorile na preobremenjenost spričo povečanega pritoka migrantov.

LUKSOR/SYDNEY - Egipt in Avstralijo sta pretresla smrtonosna napada morskih psov. V napadu morskega psa v Rdečem morju je umrl italijanski turist, drugi italijanski državljan pa je bil ranjen. V bližini Velikega koralnega grebena pa je morski pes v soboto ubil 40-letnega pastorja, ki je ribaril skupaj z družino ribaril.