Pregled - svet, 27. 12. (petek)

BERLIN - Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je razpustil bundestag in razpisal predčasne parlamentarne volitve za 23. februar prihodnje leto. V težkih časih, kot so zdaj, je za stabilnost potrebna učinkovita vlada in zanesljiva večina v parlamentu, je poudaril. Steinmeier je volitve razpisal po tistem, ko poslanci v nemškem parlamentu v skladu s pričakovanji niso potrdili zaupnice kanclerju Olafu Scholzu.

HELSINKI/TALLINN - Finska je po sredini prekinitvi delovanja podmorskega električnega kabla med Finsko in Estonijo v četrtek začela preiskavo tankerja, ki bi lahko bil povezan z incidentom in naj bi bil del t.i. ruske flote v senci, s katero se Moskva izogiba sankcijam Zahoda. Tako v Helsinkih kot v Tallinnu so opozorili na možnost sabotaže. Na incident so se odzvali tudi v EU in Natu, kjer so ob tem napovedali krepitev vojaške prisotnosti v Baltskem morju.

BAKU/MOSKVA - Predhodni rezultati preiskave nedavnega strmoglavljenja letala Embraer 190 družbe Azerbaijan Airlines kažejo na zunanje fizično in tehnično vmešavanje, je sporočila letalska družba. Napovedala je tudi odpoved letov na deset ruskih letališč, potem ko je njeno potniško letalo na poti v Rusijo v sredo strmoglavilo na zahodu Kazahstana. Preiskava sicer še poteka, vzrok strmoglavljenja letala pa uradno še ni znan.

BAKU/MOSKVA - Vodja ruske agencije za civilno letalstvo Dmitrij Jadrov je dejal, da je bilo čečensko mesto Grozni, kjer je ponesrečeno azerbajdžansko letalo dvakrat neuspešno poskušalo pristati, ravno takrat tarča ukrajinskih napadov z droni. Dodal je, da so pristanek ovirale tudi slabe vremenske razmere. Kremelj pa je v luči ugibanj, da bi letalo lahko sestrelil ruski izstrelek, enako kot v četrtek znova poudaril, da pred koncem preiskave zadeve ne bodo komentirali.

SEUL - Južnokorejski parlament je odstavil vršilca dolžnosti predsednika države Han Duck-sooja. Očitajo mu, da je aktivno sodeloval pri uporu, potem ko je njegov predhodnik Yoon Suk-yeol v začetku meseca razglasil vojno stanje. Poslanci vladajoče stranke so ob glasovanju o odstavitvi glasno protestirali. Delo vršilca dolžnosti predsednika države je po odstavitvi Hana prevzel finančni minister Choi Sang-mok, ki je obljubil, da bo premagal politično krizo v državi.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek sporočil, da je odprt za predlog Slovaške, da bi gostila morebitna mirovna pogajanja za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino. Na eni od ruskih televizij je dejal, da Rusija predlogu ne nasprotuje, in pohvalil nevtralno stališče Slovaške. Slovaški zunanji minister Juraj Blanar je danes potrdil, da je njegova država pripravljena gostiti mirovne pogovore med Rusijo in Ukrajino.

BRATISLAVA - Z 31. decembrom se izteče sporazum med Rusijo in Ukrajino o tranzitu plina, ki pa ga Kijev zaradi nadaljevanja ruske invazije na državo ne namerava podaljšati. Ukrajina bo tako čez nekaj dni blokirala dobavo ruskega plina prek svojega ozemlja, s čimer bo zaustavila tranzit na Slovaško, v Moldavijo in do neke mere tudi na Madžarsko. Zaradi invazije na Ukrajino je večina evropskih držav sicer zmanjšala svojo odvisnost od ruskega plina.

SEUL - Ukrajinske sile so zajele ranjenega severnokorejskega vojaka, ki se je v vojni z Ukrajino boril na ruski strani, je potrdila južnokorejska nacionalna obveščevalna služba. Lokacija njegovega zajetja ni znana. Pozneje so južnokorejski obveščevalci sporočili, da je severnokorejski vojak umrl za posledicami poškodb. Zajeti vojak velja za prvega vojnega ujetnika v rusko-ukrajinski vojni, ki prihaja iz Severne Koreje.

GAZA - V izraelskem letalskem napadu v Bejt Lahiji na severu Gaze je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, so v četrtek zvečer sporočile palestinske zdravstvene oblasti. Izraelske sile medtem izvajajo operacije okoli bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze in trdijo, da ta služi kot oporišče palestinskega gibanja Hamas. Palestinski viri so zatrdili, da so vojaki vdrli v bolnišnico in jo zažgali, pri tem pa več deset ljudem ukazali, naj jo zapustijo. Poročajo tudi o žrtvah.

BEJRUT/TEL AVIV - Izraelska vojska je izvedla zračne napade na mejni prehod med Libanonom in Sirijo, ki naj bi ga libanonsko gibanje Hezbolah uporabljalo za tihotapljenje orožja. Vojska je Hezbolah obtožila uporabe civilne infrastrukture za teroristične dejavnosti. Izrael in Hezbolah sta se konec novembra po več kot letu dni medsebojnih napadov dogovorila o prekinitvi ognja, ki še vedno velja, čeprav se med seboj redno obtožujeta kršitev dogovora.

NEW YORK/SANA - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je nedavno stopnjevanje spopadov med jemenskimi hutijevci in Izraelom ter četrtkove zračne napade izraelske vojske na letališče v Sani, kjer se je tedaj nahajal tudi vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, označil za zelo zaskrbljujoče. Vse vpletene strani je znova pozval k zadržanosti. Jemenski uporniki so medtem izvedli nove napade na Izrael, ki je prav tako znova odgovoril z napadi na njihove položaje.

WASHINGTON - ZDA so uvedle sankcije proti nekdanjemu gruzijskemu premierju, častnemu predsedniku stranke Gruzijske sanje in milijarderju Bidzini Ivanišviliju. Obtožile so ga spodkopavanja demokratične in evroatlantske prihodnosti Gruzije v korist Rusije ter omogočanja kršitev človekovih pravic. Ivanišvili sicer ne zaseda nobenega uradnega položaja, vendar mnogi menijo, da ima velik vpliv v državi.

RIM - Iranska policija je pred dnevi v Teheranu prijela italijansko novinarko Cecilio Sala, je sporočilo zunanje ministrstvo v Rimu. Sala, novinarka časopisa Il Foglio in avtorica podkastov za Chora News, je bila v Iranu zaradi opravljanja novinarskega dela, ko jo je ustavila policija. Česa natančno je obtožena, še ni jasno. Italijanske oblasti so medtem sporočile, da si na vse načine prizadevajo za njeno izpustitev.

ZAGREB/BANJALUKA - Sneg, ki je zasul številne kraje v severnem in osrednjem delu Bosne in Hercegovine, je zahteval eno življenje. Reševalci so na Bjelašnici našli mrtvega vremenoslovca, ki je v torek izginil v nevihti. Posredne žrtve snežnega neurja v BiH so tudi trije člani družine iz okolice Tuzle, ki so se ob izpadu elektrike zastrupili z ogljikovim oksidom iz agregata. Na Hrvaškem, kjer sta težave ta teden povzročala orkanski veter in sneg, so se razmere umirile.

WASHINGTON - Ameriška sonda Parker se je vpisala v zgodovino, saj je opravila najbližji prelet Sonca doslej. Potem ko so znanstveniki začasno izgubili stik s sondo, je ameriška vesoljska agencija Nasa danes sporočila, da je prejela njen signal, da je sonda v dobrem stanju in deluje normalno. Prelet sonde Parker na dan pred božičem je sicer prvi od predvidenih treh preletov, ki naj bi znanstvenikom pomagali pri razumevanju in raziskovanju Sonca.

NEW DELHI - V indijski prestolnici New Delhi je v četrtek umrl nekdanji indijski premier Manmohan Singh, ki je državo vodil med letoma 2004 in 2014. Star je bil 92 let. V Indiji so ob smrti enega od premierjev z najdaljšim stažem in arhitekta pomembne gospodarske reforme razglasili sedemdnevno žalovanje.