Pregled - šport, 27. 12. (petek)

DALLAS - Novinar ameriške medijske hiše ESPN Shams Charania je zapisal, da bo slovenski košarkarski zvezdnik v dresu Dallasa Luka Dončić zavoljo poškodbe leve mečne mišice na sredini tekmi proti Minnesoti odsoten vsaj mesec dni. Po tej novici je jasno, da se 25-letni slovenski košarkarski virtuoz v tej sezoni ne bo mogel boriti za naziv najbolj koristnega igralca v rednem delu sezone. Po pravilih severnoameriške lige NBA morajo košarkarji, ki se želijo potegovati za to prestižno nagrado, igrati na 62 tekmah vsaj dvajset minut.

BORMIO - Kanadčan Cameron Alexander (1:55,13) je bil najhitrejši na današnjem zadnjem smukaškem treningu pred sobotno preizkušnjo svetovnega pokala v italijanskem Bormiu. Za njim sta se uvrstila Švicar Stefan Rogentin (+0,53) in Avstrijec Stefan Babinsky (+0,84). Na sloviti progi Stelvio je grdo padel Francoz Cyprien Sarrazin, ki je bil najhitrejši na četrtkovem treningu. Tridesetletni Francoz je izgubil nadzor nad smučmi in priletel v zaščitno mrežo, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Iz francoskega tabora so sporočili, da je bil Sarrazin, v minuli sezoni zmagovalec smukaških preizkušenj v Bormiu in dveh v Kitzbühlu ter superveleslalomske v Wengnu, po padcu pri polni zavesti. Od štirih Slovencev je bil danes najhitrejši Miha Hrobat (+2,82) na 29. mestu.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Glavni trener ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš je določil šesterico skakalk, ki bodo nastopile na drugi izvedbi turneje dveh večerov v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu, so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Premiero tega tekmovanja v sezoni 2023/24 je dobila Nika Prevc. Ob njej bodo v Nemčijo odpotovale še Ema Klinec, Taja Bodlaj, Tina Erzar, Ajda Košnjek in Katra Komar. Turnejo dveh večerov bodo izpeljali 31. decembra v Garmisch-Partenkirchnu in dan pozneje v Oberstdorfu.

DOBBIACO - Slovenska smučarska tekača Miha Šimenc in Nejc Štern bosta morala zaradi bolezni izpusti novoletno turnejo, ki se bo začela v soboto v južnotirolskem Dobbiacu, so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Slovenijo bodo tako zastopali le štirje tekmovalci, Miha Ličef in Vili Črv v moški konkurenci ter Eva Urevc in Anja Mandeljc v ženski. Turneja se bo začela v soboto s sprintom v prostem koraku v Dobbaicu, končala pa se bo prihodnjo nedeljo z znamenitim vzponom na Alpe Cermis v dolini Fiemme.

PERTH - V Perthu in Sydneyju v Avstraliji se je začela tretja izvedba teniškega turnirja mešanih ekip, tako imenovan pokal United. V skupini C je Kazahstan z 2:1 ugnal Španijo, v skupini E pa Kitajska s 3:0 Brazilijo. Naslov brani Nemčija, ki je v prejšnjem finalu ugnala Poljsko. V Sydneyju in Perthu tekmuje 18 ekip, razdeljenih v šest skupin s po tremi ekipami. Zmagovalci skupin bodo napredovali v četrtfinale, prav tako po en najboljši drugouvrščeni iz Pertha in Sydneyja.