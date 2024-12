Pregled - šport, 26. 12. (četrtek)

VARŠAVA - Štirikratni olimpijski prvak v plavanju s pariških iger Francoz Leon Marchand je zmagal v 67. anketi Poljske tiskovne agencije za najboljšega športnika Evrope v iztekajočem se letu 2024. Marchand je v glasovanju 21 tiskovnih agencij stare celine slavil tesno zmago za sedem točk pred slovenskim kolesarskim asom Tadejem Pogačarjem.

WIESBADEN - Mednarodni institut za nogometno zgodovino in statistiko je objavil lestvico najboljših sodnikov minulega leta, nagrado podeljuje od leta 1987. Za najboljšega nogometnega sodnika je izbral 35-letnega Francoisa Letexierja, ki je delil pravico tudi na finalu eura. Na drugem mestu je pristal 45-letni Slovenec Slavko Vinčić.

DALLAS - Slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je to sezono v ligi NBA zaradi težav z zdravjem izpustil osem od Dallasovih 30 tekem, se je na božični tekmi znova poškodoval in moral predčasno s parketa. Kot kaže, ima Dončić poškodovano levo mečno mišico, vendar za zdaj še ni znano, za kako resno poškodbo gre. Slovenec je sicer domačo dvorano zapustil na berglah. Po prvih zdravniških pregledih naj bi bil z igrišč odsoten dlje časa, so zapisali pri ameriškem ESPN.

KRANJSKA GORA - Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze Jani Hladnik je preveril stanje tekmovalne proge v Podkorenu ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Slalomistke in veleslalomistke se bodo na poligonu Podkoren merile 4. in 5. januarja.

LJUBLJANA - Selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota je po četrtkovem treningu določil peterico, ki bo na 73. novoletni turneji štirih skakalnic zastopala slovenske barve. Poleg nosilcev Anžeta Laniška in Timija Zajca, ter Lovra Kosa in Domna Prevca, je glavni trener v ekipo uvrstil še Žigo Jelarja.

JESENICE - Slovenska predstavnika v alpski hokejski ligi sta bila na zadnjih domačih tekmah v 2024 polovično uspešna. Sij Acroni Jesenice so premagale Kitzbühel s 7:3, RST Pellet Celje pa je izgubilo z Unterland Cavaliers 2:4.