Pregled - svet, 26. 12. (četrtek)

BAKU/ASTANA/MOSKVA - Nadaljuje se preiskava nesreče potniškega letala družbe Azerbaijan Airlines, ki je letelo iz Bakuja v mesto Grozni v ruski republiki Čečeniji, po preusmeritvi pa je strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana. Po mnenju vlade v Bakuju in nekaterih strokovnjakov obstaja možnost, da je letalo sestrelil ruski sistem zračne obrambe. Oblasti v Moskvi poudarjajo, da je treba počakati na rezultate preiskave, ter svarijo pred prehitrimi zaključki in teorijami. V Azerbajdžanu je medtem potekal dan žalovanja za žrtvami nesreče, ki je terjala 38 življenj.

SANA/TEL AVIV - Izraelska vojska je izvedla zračne napade na več ciljev v Jemnu, vključno z mednarodnim letališčem v prestolnici Sana. Na letališču je bil v času napada tudi vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki ni bil poškodovan. Viri v Jemnu poročajo o treh smrtnih žrtvah, izraelske napade so medtem ostro obsodili v Iranu. Izraelska vojska naj bi se z napadi odzvala na nedavne napade jemenskih hutijevcev na Izrael.

BEJRUT - Mirovne sile Združenih narodov v Libanonu (Unifil) so pozvale Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah k spoštovanju sporazuma o prekinitvi ognja, ki je bil sklenjen konec novembra. Unifil ob tem poziva Izrael k hitrejšemu umiku svojih sil z juga Libanona in opozarja, da vsakršne kršitve premirja lahko ogrozijo mirovna prizadevanja v regiji. Opozorili so tudi na obsežno škodo na jugu države.

DAMASK - Sirske varnostne sile v Tartusu izvajajo operacije proti oboroženim skupinam, ki podpirajo nekdanji režim. V spopadih v sirski provinci Tartus je bilo v sredo ubitih 17 ljudi, potem ko so varnostne sile skušale prijeti pravosodnega uradnika iz časa režima nekdanjega predsednika Bašarja al Asada. Ta naj bi bil soodgovoren za zločine v zloglasnem zaporu Sednaja in zapornikom med drugim izrekal smrtne obsodbe.

GAZA - V izraelskih napadih v Gazi je bilo davi ubitih najmanj deset ljudi, število žrtev v soseski Zejtun v mestu Gaza pa bi lahko še naraslo, saj več deset ljudi ostaja pokopanih pod ruševinami. Izraelske sile so ubile tudi pet novinarjev televizije Quds Today. Tarča napada je bilo njihovo vozilo, ki je bilo označeno z oznako press. Izraelska vojska trdi, da je šlo za člane oborožene skupine Islamski džihad.

MOSKVA - Rusko notranje ministrstvo je obtožilo ukrajinske varnostne službe, da so od 18. decembra v Rusiji izvedle več kot 50 kaznivih dejanj, med njimi več požigov ter bombnih napadov. Ruska varnostna služba FSB pa je sporočila, da je preprečila več domnevnih načrtovanih atentatov po vzoru tistega, v katerem je bil minuli teden ubit poveljnik enote za kemično, biološko in radiološko obrambo Igor Kirilov.

BANDA ACEH - V Indoneziji, na Šrilanki in na Tajskem so s spominskimi slovesnostmi in verskimi obredi obeležili 20 let od smrtonosnega cunamija, ki je 26. decembra 2004 prizadel obalna območja številnih držav ob Indijskem oceanu. Ogromen plimni val je na dan po božiču pred 20 leti dosegel kar 15 držav od Avstralije do Tanzanije, skupno pa je terjal skoraj 230.000 življenj, od tega več kot 160.000 zgolj v Indoneziji.

SEUL - Južnokorejska opozicija je vložila predlog za odstavitev vršilca dolžnosti predsednika Han Duck-sooja, ker je zavrnil imenovanje treh sodnikov devetčlanskega ustavnega sodišča. S tem naj bi Han ogrozil v parlamentu potrjeni postopek odstavitve predsednika države Yoon Suk-yeola, o katerem odloča ustavno sodišče. Z le šestimi člani namreč sodišče lahko zavrne odstavitev Yoona z le enim glasom proti.

BANJALUKA - Policija je aretirala ministra za varnost BiH Nenada Nešića in še šest drugih oseb. Osumljeni so pranja denarja, korupcije, zlorabe položaja in prejemanja podkupnin. Preiskava se po poročanju medijev osredotoča na obdobje med letoma 2016 in 2020, ko je bil Nešić še direktor javnega cestnega podjetja Putevi Republike Srpske. Nešić je sicer politični zaveznik predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.

BANJALUKA/ZAGREB - Več delov Bosne in Hercegovine je bilo odrezanih od sveta in brez oskrbe z elektriko, potem ko je sneg zasul številne kraje v severnem in osrednjem delu države. Najhuje je v občini Kneževo, kjer so po navedbah lokalnih oblasti zabeležili tri smrtne žrtve, še vedno nimajo stika s prebivalci več vasi. Vremenske razmere povzročajo težave tudi na Hrvaškem, kjer je promet ovirala zlasti močna burja.

NOVI SAD - Študentje so na ulicah drugega največjega srbskega mesta Novi Sad organizirali protestni shod in začasno blokirali promet. Tudi drugod po državi so znova potekale akcije 15 minut molka za 15 žrtev nesreče v Novem Sadu, kjer je zrušenje nadstreška železniške postaje v začetku novembra zahtevalo 15 življenj. V Srbiji se tako nadaljujejo študentski protesti, ki potekajo že od 1. novembra.

CALAIS - Francoska obalna straža je v sredo v več ločenih operacijah v Rokavskem prelivu skupno rešila 107 migrantov. Francoske oblasti so ob tem znova opozorile na nevarnost tovrstnih poskusov prečkanja Rokavskega preliva, med katerimi je letos umrlo 73 prebežnikov. Letošnje leto je v tem pogledu najbolj smrtonosno leto doslej od začetka beleženja.

BODE - Na otočju Lofoti na severu Norveške je avtobus zapeljal s ceste in končal delno potopljen v jezeru, pri čemer so tri osebe umrle, štiri pa so bile huje poškodovane. Skupno naj bi bilo v avtobusu 58 potnikov, med katerimi je bilo po navedbah policije veliko tujih državljanov. Vse potnike so sicer uspešno rešili iz vozila. V času nesreče so tamkajšnji lokalni mediji poročali o slabih vremenskih razmerah.

INNSBRUCK - Plaz v avstrijskih Alpah je pod seboj pokopal dve osebi, ki sta izgubili življenje. Reševalci so njuni trupli našli zunaj označenih smučarskih prog pod vrhom gore Rosskopf v Zillertalskih Alpah. Več podrobnosti o okoliščinah nesreče in identiteti žrtev še ni znanih. Na območju, kjer se je sprožil plaz, je sicer veljala tretja od petih opozorilnih stopenj, kar pomeni precejšnjo nevarnost.