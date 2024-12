Pregled - šport, 25. 12. (sreda)

Ljubljana, 25. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 25. decembra.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića so na božični dan v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu izgubili proti Minnesoti Timberwolves z 99:105. Slovenski as je za Dallas odigral dobrih 16 minut in dosegel 14 točk, preden je moral parket zapustiti zaradi poškodbe.

LJUBLJANA - Smučarske skakalce konec tedna čaka uvod v 73. novoletno turnejo štirih skakalnic, ki se bo začela v nemškem Oberstdorfu. V lov na zlatega orla, doslej sta to prestižno lovoriko od Slovencev osvojila le Peter Prevc in Primož Peterka, se podaja tudi pet Slovencev. Ekipa, na čelu katere sta Anže Lanišek in Timi Zajc, bo znana v četrtek.

LJUBLJANA - Slovenski košarkarski reprezentant Matic Rebec bo športno pot nadaljeval na Kitajskem, so na klubski spletni strani zapisali njegovi dosedanji delodajalci pri srbski ekipi FMP.

LJUBLJANA - Slovenska košarkarica Zala Friškovec je ostala edina slovenska predstavnica v ženski različici evropskega pokala. Njen Sopron je namreč še v drugo ugnal San Giovanni in napredoval med 16 najboljših ekip v tem tekmovanju, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije.