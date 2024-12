Pregled - svet, 25. 12. (sreda)

VATIKAN - Papež Frančišek je v božičnem nagovoru mestu in svetu na Trgu svetega Petra pozval k miru v svetu in končanju spopadov. Pozval je h končanju vojne v Ukrajini in pogajanjem za pravični mir. Opozoril je na obupne humanitarne razmere v Gazi ter pozval k prekinitvi ognja in izpustitvi talcev, ki jih zadržuje palestinsko islamistično gibanje Hamas. Spomnil je tudi na težke humanitarne razmere v Sudanu, ki ga je prizadela lakota. V luči tega je pozval h krepitvi humanitarne pomoči in k začetku pogajanj za prekinitev ognja.

BETLEHEM - V Betlehemu, ki velja za rojstni kraj Jezusa Kristusa, so se tudi letos odpovedali večjim božičnim proslavam in praznični okrasitvi zaradi vojne v Gazi. V mestu se je zbralo le nekaj sto ljudi, kar je bistveno manj v primerjavi z množicami turistov in romarjev v letih pred vojno v Gazi. Na trgu Manger bi sicer po tradiciji moralo sijati veliko božično drevo, vendar so se lokalne oblasti že drugo leto zapored odpovedale praznični okrasitvi. Najvišji predstavnik rimskokatoliške cerkve na Bližnjem vzhodu, kardinal Pierbattista Pizzaballa, pa je med polnočno mašo v Betlehemu izrazil solidarnost s Palestinci v Gazi.

GAZA - Izraelske sile so nadaljevale napade na območje Gaze, od koder poročajo o več smrtnih žrtvah. Najmanj deset ljudi je bilo ubitih v napadu na mesto Han Junis, o dveh smrtnih žrtvah poročajo iz begunskega taborišča Nuseirat, še ena oseba pa je bila ubita v napadu na Deir el Balah, navaja katarska televizija Al Jazeera. Kljub izraelskim napadom se je ob božiču več sto kristjanov zbralo v cerkvi svetega Porfirija v mestu Gaza, kjer so molili za konec vojne.

GAZA - Palestinsko gibanje Hamas je obtožilo Izrael, da s postavljanjem novih pogojev zavlačuje pogajanja za sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev. Izrael je obtožbe zavrnil in sporočil, da je Hamas tisti, ki ustvarja nove ovire za dogovor. Izraelski medijiporočajo, da Hamas zavrača izročitev seznama z imeni talcev, ki jih zadržuje od 7. oktobra lani. Po več kot tednu dni intenzivnih pogajanj, v katerih posredujejo Katar, Egipt in ZDA, naj bi Izrael v torek odpoklical svoje pogajalce.

HARKOV - Ruska vojska je izvedla obsežne raketne napade na ukrajinske energetske objekte, pri tem je bilo ranjenih več ljudi. Po vsej Ukrajini so se oglasile sirene, ki opozarjajo na nevarnost zračnih napadov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad ruskih sil na božični dan obsodil in ga označil za nečloveškega. Kot je dodal, da so ruske sile proti Ukrajini izstrelile več kot 70 raket in več kot 100 dronov.

ASTANA - V Kazahstanu je trmoglavilo azerbajdžansko potniško letalo s 67 ljudmi na krovu, ki je iz azerbajdžanske prestolnice Baku letelo proti mestu Grozni v Čečeniji, ruski republiki na Kavkazu. V nesreči je umrlo 38 ljudi, so sporočile kazahstanske oblasti. Preiskava vzrokov nesreče poteka.

SARAJEVO/BRUSELJ - Evropska unija in ZDA sta danes obsodili namero bosanskih Srbov, da onemogočijo delovanje osrednjih institucij Bosne in Hercegovine zaradi sodnega postopka proti voditelju entitete Republike Srbske Miloradu Dodiku, ki mu sodijo zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Parlament Republike Srbske je v torek sprejel več sklepov, v katerih je predstavnike bosanske entitete v osrednjih institucijah BiH pozval, naj zaradi političnega procesa proti Dodiku ne sodelujejo pri odločitvah v zvezi s procesom približevanja države EU.

BEOGRAD - Več sto študentov je znova protestiralo proti politiki predsednika Aleksandra Vučića in zahtevalo prevzem odgovornosti oblasti za zrušenje nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, ki je v začetku novembra zahtevalo 15 življenj. S 15-minutnim molkom so se poklonili žrtvam zrušenja nadstreška ter zaustavili glavno prometno križišče, nato pa izvedli krajši protest pred vrhovnim državnim tožilstvom.

SARAJEVO - V Bosni in Hercegovini so zaradi obilnega sneženja v več občinah razglasili stanje naravne nesreče. Nekateri deli občin Teočak, Srebrenik, Gradačac in Gračanica so ostali brez elektrike zaradi okvar na daljnovodih. Zaradi sneženja so lokalne oblasti stanje naravne nesreče razglasile tudi za več delov Banjaluke. Številni predeli Gračanice so brez elektrike že 36 ur, deli občine Kladanj pa celo več kot 48 ur.

DAMASK - Izraelska vojska je s tamponskega območja na zasedeni Golanski planoti napredovala za sedem kilometrov globlje v Sirijo, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice in dodal, da je vojska dosegla kraja Svisa in Kusajba. Turška vojska, ki je v preteklosti izvedla več kopenskih invazij na Sirijo, je v Siriji in Iraku ubila 21 kurdskih borcev.

DAMASK - Nove sirske oblasti so Iran pozvale k spoštovanju suverenosti države. Iran mora spoštovati voljo sirskega ljudstva ter varnost in suverenost države, je dejal novoimenovani sirski zunanji minister Asad Hassan al Šibani, ki je Teheran posvaril pred širjenjem kaosa v Siriji. Odzval se je na besede iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ki je v nedeljo v televizijskem nagovoru pozval sirsko mladino, naj se odločno upre tistim, ki so načrtovali in povzročili negotovost v Siriji.

WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je bil v torek kritičen do odločitve odhajajočega predsednika Joeja Bidna, ki je več deset osebam, obsojenim na usmrtitev, kazen spremenil v dosmrtni zapor. Napovedal je, da bo ob prevzemu predsedniškega položaja pravosodnemu ministrstvu naročil, naj odločno uveljavlja smrtno kazen, da bi zaščitil ameriške družine in otroke pred nasilnimi posiljevalci, morilci in pošastmi. Trump je sicer v preteklosti večkrat javno nakazal, da je naklonjen usmrtitvam, ki so jih zvezne oblasti po 17 letih premora znova začele izvajati v zadnjih šestih mesecih njegovega prvega mandata.