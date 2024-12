Pregled - svet, 24. 12. (torek)

VATIKAN - Papež Frančišek je na božični večer simbolično odprl Sveta vrata v baziliki svetega Petra, s čimer se je uradno začelo sveto leto Katoliške cerkve, ki bo trajalo do 6. januarja 2026. Praviloma ga obeležujejo vsakih 25 let, letos pa nosi naslov Romarji upanja. Papež je nato vernike v večerni molitvi med drugim pozval, da stopijo na pot upanja z drznostjo in sočutjem, opozoril je tudi na številne spopade po svetu. Nocoj bodo sicer po številnih cerkvah po vsem svetu potekale polnočnice, s katerimi bodo verniki simbolično pričakali rojstvo Jezusa Kristusa. Božič velja za drugi največji krščanski praznik, takoj za veliko nočjo.

DAMASK - Zaradi požiga božičnega drevesa v sirskem mestu Sukajlabija, kjer živi večinsko krščansko prebivalstvo, so izbruhnili protesti, na katerih so udeleženci zahtevali zaščito verskih manjšin. Storilce, pripadnike islamistične skupine Ansar al Tavhid, so nove oblasti pod vodstvom skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS) pridržale in obljubile njihovo kaznovanje. Ponovno so zagotovili tudi zavezanost zaščiti verskih manjšin v državi.

DAMASK - Nove sirske oblasti so dosegle dogovor o razpustitvi oboroženih skupin in njihovi vključitvi v redno vojsko pod nadzorom ministrstva za obrambo, kar pa ne vključuje kurdskih Sirskih demokratičnih sil (SDF). Nove sirske oblasti sicer obljubljajo centraliziran nadzor nad vsemi oboroženimi enotami v državi. Na severovzhodu Sirije se kljub temu nadaljujejo spopadi, v katerih je bilo nedavno ubitih 16 borcev kurdskih sil SDF in pet proturških borcev.

GAZA/JERUZALEM - Izraelska vojska je v ponedeljek znova večkrat napadla oblegano bolnišnico Kamal Advan na severu Gaze, je sporočil direktor te zdravstvene ustanove Husam Abu Safija. V zadnji detonaciji je bilo poškodovanih najmanj 20 pacientov in članov osebja. Napadi na Gazo se medtem nadaljujejo. Izrael je poleg tega v ponedeljek prvič uradno prevzel odgovornost za atentat na Ismaila Hanijo, vodjo palestinskega gibanja Hamas, ki je bil julija ubit v Teheranu.

KOEBENHAVN - Danska bo investirala približno 1,34 milijarde evrov za obrambo in krepitev suverenosti Grenlandije - avtonomnega ozemlja, ki je zelo bogato z naravnimi viri. Največji otok na svetu sicer spada pod Dansko in je gospodarsko odvisen od danskih subvencij. Odločitev danskih oblasti je sledila izjavam nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa o strateškem interesu ZDA za prevzem nadzora nad Grenlandijo, kar je po navedbah danske vlade zgolj naključje.

AMSTERDAM - Okrožno sodišče v Amsterdamu je pet moških obsodilo zaradi sodelovanja v napadu na izraelske navijače po novembrski nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva. Spoznani so bili za krive več kaznivih dejanj, od brcanja navijačev Maccabija do spodbujanja nasilja. Po ugotovitvah tožilca jih pri tem niso motivirala antisemitska čustva. Nizozemska policija sicer v povezavi z incidenti, ki so spremljali omenjeno tekmo, skupno preiskuje najmanj 45 ljudi.

KIŠINJOV - Moldavska predsednica Maia Sandu je v parlamentu prisegla za drugi predsedniški mandat in se znova zahvalila volivcem za podporo v drugem krogu predsedniških volitev, ki jih je označila za zmago resnice, pravice in svobode. Sandu je v začetku novembra s 55 odstotki glasov premagala tekmeca iz stranke socialistov Alexandra Stoianogla, ki se je zavzemal za boljše odnose z Rusijo. Volitve so spremljale številne obtožbe o domnevnem ruskem vmešavanju.

SARAJEVO/BEOGRAD/SPLIT - V BiH so zaradi snežnih razmer in vetra začasno ustavili ali omejili promet na več cestah. Zaradi snega je brez električne energije ostalo 127.000 merilnih mest v Federaciji BiH. Obilno sneženje je povzročilo nekaj težav tudi v sosednji Srbiji, kjer svarijo pred novimi snežnimi padavinami, in na Hrvaškem, kjer so zaprli odsek avtoceste med Zagrebom in Splitom. Več krajev po Dalmaciji je prizadela tudi burja, prekinjenih je bilo več trajektnih povezav.

NEW YORK - Ameriški letalski prevoznik American Airlines je na vrhuncu božične potovalne mrzlice zaradi tehničnih težav začasno prizemljil vsa letala v ZDA, je sporočila Zvezna uprava za letalstvo (FAA). FAA in American Airlines še nista pojasnila podrobnosti tehnične težave. Odpoved je sicer trajala le eno uro, a je kljub temu ujezila potnike. Težave v prometu po vsej državi ob tem povzroča tudi vreme.

LONDON/FRANKFURT/PARIZ/NEW YORK - Indeksi na evropskih borzah so današnji skrajšani trgovalni dan večinoma sklenili z rastjo in tako sledili ponedeljkovemu razpoloženju na Wall Streetu. Tudi na newyorških borzah je bilo na predbožični dan trgovanje skrajšano, osrednji newyorški borzni indeksi pa so dan sklenili z rahlo rastjo. Tudi sicer je bilo trgovanje umirjeno.

PARIZ - Zaradi požara v enem od jaškov dvigala na Eifflovem stolpu v Parizu so z območja ene najbolj znanih in obiskanih turističnih znamenitosti na svetu v dopoldanskem času evakuirali približno 1200 ljudi. Požar je povzročilo pregrevanje napeljave v dvigalu med prvim in drugim nadstropjem, gasilci pa so ogenj hitro pogasili. Med gašenjem je bil Eifflov stolp v celoti zaprt za javnost, kmalu zatem so ga znova odprli.

MOSKVA/MADRID - Po brodolomu ruske tovorne ladje Ursa Major v mednarodnih vodah v Sredozemlju sta pogrešana dva mornarja. Ladja je plula iz Sankt Peterburga v Vladivostok, potonila pa je v ponedeljek po eksploziji v strojnici. Rešene mornarje so prepeljali v Španijo. Ladja je v lasti podjetja ruskega obrambnega ministrstva Oboronlogistika, ki prevaža tudi civilni tovor, v tem primeru ladijsko in pristaniško opremo.

MOSKVA - Iz dveh ruskih tankerjev, ki sta se sredi decembra med neurjem poškodovala v Kerški ožini, je ušlo več tisoč ton kurilnega olja. To bi lahko onesnažilo do okoli 200.000 ton zemlje, je v ponedeljek opozoril ruski minister za naravne vire in okolje Aleksandr Kozlov. V Črnem morju so našli tudi najmanj deset mrtvih delfinov, ki so verjetno umrli zaradi razlitega olja. Ruski predsednik Vladimir Putin je incident označil za ekološko katastrofo.

ANKARA - V tovarni za proizvodnjo eksploziva v provinci Balikesir na severozahodu Turčije je odjeknila močna eksplozija, v kateri je po navedbah turških oblasti umrlo 11 ljudi, še sedem je bilo ranjenih. Oblasti so izključile morebitno sabotažo, tožilstvo pa je že začelo preiskavo nesreče. V tovarni, ki se nahaja v bližini mesta Balikesir, med drugim izdelujejo strelivo in druga eksplozivna sredstva ter rakete za domači in mednarodni trg.