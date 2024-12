Pregled - šport, 24. 12. (torek)

Ljubljana, 24. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 24. decembra.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA visoko premagali Portland Trail Blazers s 132:108. Luka Dončić je ob vrnitvi po poškodbi pete za zmagovite gostitelje dosegel 27 točk ter po sedem skokov in podaj. Daniel Gafford je za gostitelje dodal 23 točk in je v igro vstopil s klopi, Kyrie Irving jih je dodal 20 za 14. zmago Dallasa na zadnjih 17 tekmah.

VROCLAV - Slovenski nogometni strokovnjak Ante Šimundža je novi trener Slaska iz Vroclava, je objavil poljski nogometni klub na svoji spletni strani. Od 8. oktobra je bil prost, tedaj se je razšel z Mariborom. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2025. Slask je ta čas po 18 krogih na zadnjem, 18. mestu poljske elitne lige.

LJUBLJANA - Športna plezalka Janja Garnbret bo v letu 2025 nastopila samo na treh prizoriščih. Olimpijska prvakinja bo sezono začela konec junija v Innsbrucku, kjer bo najverjetneje nastopila tako v težavnosti kot na balvanih, nato 5. in 6. septembra na domači tekmi svetovnega pokala v Kopru, ki bo zadnja postaja tekem svetovnega pokala v sezoni 2025, osrednji cilj sezone pa bo svetovno prvenstvo v Koreji med 21. in 28. septembrom.

CELJE - Nogometaš David Zec se iz Celja seli v nemško bundeligo. Novico so potrdili tako v Celju, kot tudi pri novem delodajalcu Holstein Kielu, kjer bo treninge začel januarja. Pri Holsteinu Kielu so zapisali, da so s 24-letnim celjskim branilcem podpisali dolgoletno pogodbo, a podrobnosti niso razkrili.

ZÜRICH - Švicarska deskarka Sophie Hediger je v ponedeljek umrla pod plazom v Arosi, je danes sporočila švicarska smučarska zveza. Na tekmah svetovnega pokala je 26-letna deskarka zadnjič nastopila pred desetimi dnevi v Cervinii, Švico je zastopala tudi na olimpijskih igrah v Pekingu 2022.