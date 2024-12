Pregled - šport, 22. 12. (nedelja)

Ljubljana, 22. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 22. decembra.

ALTA BADIA - Švicar Marco Odermatt je še petič v karieri zmagal na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Alta Badii v Italiji. Edini slovenski tekmovalec Žan Kranjec se je tudi na četrtem veleslalomu v tej sezoni uvrstil v finale. Kranjec (+ 1,72) je osvojil sedmo mesto, v seštevku discipline je po novem četrti najboljši.

ENGELBERG - Avstrijec Daniel Tschofenig je zmagovalec tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev v švicarskem Engelbergu. Tudi drugo in tretje mesto je pripadlo Avstrijcema. V finalu so nastopili trije Slovenci, najvišje pa je posegel Timi Zajc, ki je bil deseti. V finalu je mesto zadržal Lovro Kos in bil na koncu 22. Tik za njim se je uvrstil Anže Lanišek.

ANNECY - Norvežan Tarjei Boe je zmagovalec tekme s skupinskim startom svetovnega pokala v biatlonu v Annecy-Le Grand-Bornandu. Nastop na tekmi si je priboril tudi najboljši Slovenec, Jakov Fak, ki je tekmo končal na 13. mestu. Fak je bil vse do zadnjih dveh strelov v igri za vrhunsko uvrstitev. A je nato zgrešil zadnji tarči stoje.

ANNECY - Nemka Selina Grotian je zmagovalka zadnje letošnje tekme svetovnega pokala v francoskem Annecy-Le Grand-Bornandu. V ženski preizkušnji s skupinskim startom je najboljša slovenska biatlonka Anamarija Lampič končala na 27. mestu, potem ko je zgrešila deset tarč.

ST. MORITZ - Ženski superveleslalom za svetovni pokal, ki bi moral biti danes na sporedu z začetkom ob 11. uri v St. Moritzu v Švici, so najprej prestavili in nato odpovedali zaradi slabe vidljivosti in vetra na progi Corviglia.

ENGELBERG - Drugo tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalk v Engelbergu so zaradi slabega vremena odpovedali tik pred koncem prve serije, ko je bila na zaletišču le še najboljša sedmerica v svetovnem pokalu. Med njimi sta bili tudi Slovenki, zmagovalka sobotne tekme Nika Prevc in Ema Klinec.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 31. kroga lige ICEHL premagali Fehervar s 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

PODGORICA - Košarkarji Krke so v 13. krogu lige Aba v Podgorici izgubili proti Budućnosti (25:26, 42:55, 70:79).

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doma premagali Los Angeles Clippers s 113:97 kljub temu, da je manjkal prvi strelec ekipe Luka Dončić. Peti v ligi s povprečjem 28,9 točke na tekmo je izpustil drugo zaporedno tekmo zaradi poškodbe leve pete.

NASHVILLE - Hokejisti Los Angeles Kings slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja so sinoči po slovenskem času v severnoameriški ligi NHL izgubili po podaljšku v Nashvillu, Predators so zmagali s 3:2. Že nocoj ob 23.00 po slovenskem času bodo kralji igrali v Washingtonu proti Capitals.