Pregled - svet, 22. 12. (nedelja)

MAGDEBURG - Nemške oblasti so moškega, ki je v petek zvečer na božičnem sejmu v Magdeburgu z avtom zapeljal v množico in pri tem ubil pet ljudi, 200 pa jih ranil, obtožile petkratnega umora in večkratnih poskusov umora, je sporočila policija. V soboto so ga privedli pred sodnika in zanj odredili pripor, preiskava napada se nadaljuje. Motiv za napad ni znan, po navedbah tožilstva pa bi to lahko bilo nezadovoljstvo napadalca z obravnavo beguncev iz Savdske Arabije v Nemčiji. V Magdeburgu se je pred cerkvijo Johanniskirche, ki je postala glavni kraj žalovanja v mestu, zbralo več sto ljudi. Nemška vlada je napovedala, da bo preiskala, ali bi bilo mogoče napad preprečiti, in razjasnila morebitne napake pri delovanju varnostnih služb.

GAZA - Izraelska vojska krepi napade na območje Gaze, čeprav naj bi bila pogajanja o prekinitvi ognja v sklepni fazi. V Gazi je bilo ponoči ubitih najmanj 28 ljudi, med njimi v napadu na šolo na vzhodu enklave, kamor so se zatekli razseljeni Palestinci, štirje otroci. Izraelska vojska trdi, da je napadla teroriste gibanja Hamas. Kot je sporočila, je sinoči izvedla ciljno usmerjen napad na teroriste Hamasa, ki so delovali v šoli in pripravljali teroristične napade na izraelske vojake in Izrael, pred napadom pa je bilo sprejetih več ukrepov za zmanjšanje tveganja za civiliste.

VATIKAN/TEL AVIV - Papež Frančišek je v soboto opozoril na uničujoče posledice vojne v Gazi in izrazil globoko žalost zaradi bombardiranja otrok. Potem ko so palestinske reševalne službe sporočile, da je bilo v izraelskem zračnem napadu na območju Gaze ubitih sedem otrok iz ene družine, se je papež odzval z besedami, da to ni vojna, ampak okrutnost. Kritiziral je dejanja Izraela, ki nasprotujejo pravilom konvencionalnega vojskovanja, in jih označil ne za vojskovanje, ampak za zločinska dejanja. Izrael se je na njegove besede ostro odzval in jih označil za razočaranje, saj da je papež spregledal dejstvo, da je bila Izraelu vojna vsiljena.

DAMASK - Sirski islamistični uporniki, ki so pred dvema tednoma strmoglavili predsednika Bašarja al Asada, nadaljujejo oblikovanje prehodne vlade, ki jo vodi Mohamed al Bašir. V soboto so za zunanjega ministra imenovali Asada Hasana al Šibanija, obrambni minister pa bo Muraf Abu Kasra. Ta je eden najbolj znanih voditeljev islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam HTS in je kot vojaški poveljnik sodeloval pri strmoglavljenju Asada. Vodenje sirske prehodne vlade je nekaj dni po padcu Asadovega režima prevzel Mohamed al Bašir iz vrst uporniške skupine HTS, ki je vodila upor.

MOSKVA _ Ruska vojska je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva zavzela še dve vasi v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov in je že skoraj v celoti obkolila mesto Kurahove. Zavzetje tega mesta je eden od pomembnih ciljev ruske vojske v poskusu zavzetja celotne regije Donetsk. Rusija je v zadnjih mesecih okrepila svoje operacije na vzhodu Ukrajine, saj želi zavzeti čim več ozemlja, preden januarja novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump prevzame oblast. Rusija trdi, da so letos zavzeli več kot 190 ukrajinskih naselij. Kijev se medtem sooča s pomanjkanjem vojakov in streliva.

MOSKVA - Slovaški premier Robert Fico se je danes v Kremlju nenapovedano sestal na pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, poročanje ruske televizije povzemajo tuje tiskovne agencije. Gre za prvi uradni obisk predstavnika Slovaške v Rusiji po začetku ruske agresije na Ukrajino. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov ni želel navesti, kaj so teme njunega pogovora, je pa po njegovih besedah mogoče domnevati, da bosta razpravljala o dobavah ruskega plina.

BERLIN - Objava ameriškega milijarderja in bodočega ministra za racionalizacijo vlade Elona Muska na omrežju X, da Nemčijo lahko reši le skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, je sprožila številne kritike in obtožbe, da se Musk skuša vmešavati v prihajajoče predčasne parlamentarne volitve v tej državi. Predstavniki več strank so Muskovo objavo označili za nesprejemljivo. Po petkovem napadu na božični sejem v Magdeburgu je Musk na X v objavi zapisal, da je bil napad neposredna posledica množičnega nenadzorovanega priseljevanja. Musk je na omrežju X objavil tudi, da AfD zelo očitno ni skrajno desna stranka in da gre za politike zdravega razuma.

HELSINKI - Finski premier Petteri Orpo, ki je od sobote na Laponskem gostil vrh sever-jug o varnosti in priseljevanju, je dejal, da Rusija predstavlja trajno in nevarno grožnjo Evropski uniji ter poudaril potrebo po povečanju izdatkov za obrambo in podporo Ukrajini. Evropa mora zavarovati svoje meje, je poudaril. Vrha so se udeležili visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, švedski premier Ulf Kristersson, italijanska premierka Giorgia Meloni in grški premier Kiriakos Micotakis.

BEOGRAD - V Srbiji so se nadaljevali množični študentski protesti zaradi novembrskega zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji. Več tisoč protestnikov se je zbralo z zahtevo, da oblasti prevzamejo odgovornost za nesrečo, ki je povzročila 15 smrtnih žrtev. Oblasti so v zadnjih tednih obljubile različne subvencije za mlade, da bi omilile jezo in umirile proteste. Študenti s protesti nadaljujejo, saj menijo, da je vlada le delno odgovorila na njihove zahteve.

REYKJAVIK - Za novo premierko Islandije je bila imenovana socialdemokratka Kristrun Frostadottir, so v soboto sporočili voditelji nove sredinske vladne koalicije. 36-letna Frostadottir je postala najmlajša premierka v zgodovini države. Prvič v zgodovini bo v islandski vladi več žensk kot moških. Imenovanje premierke so predstavniki Socialdemokratskega zavezništva, ki ga vodi Frostadottir, Liberalne reformne stranke in Ljudske stranke razglasili na predstavitvi koalicijskega dogovora v Reykjaviku.

WASHINGTON - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v soboto sporočil, da so pristojbine za ameriške ladje, ki plujejo skozi Panamski prekop, nepravične. Zagrozil je, da bodo ZDA zahtevale ponovni nadzor nad prekopom, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean, če bodo ugotovile, da Panama ne spoštuje dogovorov. Opozoril je tudi, da ne bo dopustil, da prekop pride v napačne roke, in pri tem namignil na domnevno vse večji vpliv Kitajske.

TEHERAN - Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je dejal, da oborožene skupine v regiji ne delujejo kot posredniki Teherana in da jih Iran ne bi potreboval, če bi se odločil ukrepati. Po Hamenejevih besedah Američani menijo, da je islamska republika izgubila svoje posredniške sile. To je še ena napaka, je dejal iranski voditelj. Če bi se nekega dne odločili ukrepati, ne potrebujemo posredniške sile, je dodal. Hamenej je tudi obtožil ZDA, da skušajo povzročiti kaos in nemir v Iranu.

PEKING - Kitajska je sporočila, da odločno nasprotuje odločitvi odhajajočega ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je odobril vojaško pomoč Tajvanu. Ta poteza resno posega v suverenost in varnostne interese Kitajske, je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo v Pekingu. Bela hiša je v petek sporočila, da je odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden odobril črpanje 571,3 milijona dolarjev oziroma okoli 547,7 milijona evrov vojaške pomoči Tajvanu, na katerega Kitajska vse bolj krepi politični pritisk.

BEOGRAD - Srbija je v minulem desetletju uvozila več kot 20 lovilcev IMSI, naprav, ki omogočajo zbiranje podatkov z vseh mobilnih telefonov na določenem območju, je nedavno razkrila balkanska raziskovalna novinarska mreža Birn. Strokovnjaki opozarjajo, da njihova uporaba še vedno ni zakonsko urejena. Organizacija Amnesty International je minuli teden opozorila, da so srbska policija in obveščevalni organi ob pomoči napredne vohunske opreme vdrli v telefone več deset novinarjev, okoljevarstvenih aktivistov in drugih posameznikov.

MAPUTO - Ciklon Chido je v Mozambiku po zadnjih podatkih terjal najmanj 94 smrtnih žrtev in uničil 110.000 domov, je sporočila mozambiška agencija za obvladovanje naravnih nesreč. Najhuje je prizadeta pokrajina Cabo Delgado na severu afriške države ob Indijskem oceanu, o škodi in smrtnih žrtvah pa poročajo še iz provinc Nampula in Niassa.Pred Mozambikom je ciklon Chido prizadel francosko otočje Mayotte ob jugovzhodni obali Afrike, kjer je umrlo vsaj 31 ljudi, več kot 2000 pa je bilo poškodovanih. Oblasti se bojijo, da bo končno število smrtnih žrtev še naraslo.

LONDON - Številnim Britancem, ki so se želeli za božične praznike odpraviti na počitnice, je načrte prekrižalo vreme. Zaradi močnega vetra je bilo odpovedanih okoli sto letov z londonskega letališča Heathrow. Odpovedi naj bi prizadele okoli 15.000 ljudi. Prav tako zaradi vetra ne obratujejo številne trajektne povezave med Severno Irsko in Škotsko.